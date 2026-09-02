Война продолжится, пока Украина окончательно не превратится в дисфункциональное «государство» – Шуленбург

Анатолий Лапин.  
02.09.2026 16:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Если Европа продолжит снабжать Украину оружием и деньгами, то конфликт продлится еще очень долго – до тех пор, пока страна не превратится в дисфункциональное государство.

Об этом в эфире видеоблога Clasen Talk заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Европа продолжит снабжать Украину оружием и деньгами, то конфликт продлится еще очень долго...

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По мнению политика, Россия вряд ли будет вводить войска в Киев, но займет Новороссию, включая Одессу:

«Моя оценка здесь такова, что Путин все-таки довольно прочно сидит в седле… Война на Украине усилилась, и я думаю теперь совершенно ясно, что мы говорим о Новороссии.

В то же время, если Украина не станет нейтральной страной и ее поддержат европейцы, то война будет продолжаться долго, это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не останется дисфункциональным государством.

«Я не верю Путину, что в Киеве захватят власть. Это невозможно, потому что у него за спиной страны БРИКС и тому подобное – он потерял бы много сочувствия. Но это Украина, это Одесса.

Одесса – это невероятно важно. Теперь они разбомбили все порты. Если вдуматься, 70% торговли шло через Одессу и 90% сельскохозяйственной продукции.  Так что это да, теперь все кончено», – заключил Шуленбург.

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