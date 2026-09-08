Дипломат: США подталкивают Европу к войне против РФ, рассчитывая поживиться
США подстрекают Европу к прямому конфликту с Россией, но делают вид, будто Вашингтон ни при чем.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад по-настоящему, серьезно, с большими финансовыми тратами готовится к военному столкновению в Европе. США всячески этому способствуют.
И это, в частности, видно в том, что они сами отползли от Европы. Некоторые говорят, что они не стыкуются, ссорятся – дело в другом.
Они просто поняли, что в Европе действительно по-настоящему могут быть крупные столкновения, и им там делать нечего.
Они будут смотреть, сочувствовать Западу, ну а там уж – как получится.
Дело очень серьезное…
Эти люди (руководство стран ЕС, – авт.) закусили удила в значительной мере из-за того, что те, кто сейчас в руководстве находятся, тесно между собой лично связаны, личной унией и финансовой унией.
И они делают ставку на милитаризацию, которая даст им, конечно, совершенно новые качества их финансового благополучия», – заявил Бакланов.
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