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Обороняя Славянско-Краматорскую агломерацию, украинская сторона давно смирилась с её потерей, однако цепляется за выгодные позиции, чтобы потянуть время.

Об этом в эфире радио «КП» заявил находящийся в Донецке военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что они потеряли волю к обороне «фортеци» Славянск-Краматорск. И, хотя они ещё контролируют достаточно плотно местность дронами, штурмовики на задание заходят – четырнадцать километров могут 5-7 дней идти. Конечно, можно дронами контролировать небо, но землю контролирует солдат, а солдат у них нет. И в стрелковые бои они вступать боятся. И последние сёла перед Добропольем (а Доброполье на минуточку — это ключ ко всей оборонительной системе Славянско-Краматорской агломерации), когда наши выходили на подступы, вообще там боестолкновений не было. Там ещё бросили больше сотни FPV-дронов, которые перешли на наши частоты, и кучу натовского боекомплекта», – рассказал военкор.

«А на днях мне ребята из 61-й бригады морпехов, которые там же, говорят, из Доброполья начали оттягиваться. С южной части Доброполья на север, и туда дальше… Белозёрское — это практически граница с Днепропетровской областью. Из чего я сделал вывод, что они, по-видимому, попробуют разменять Славянск-Краматорскую агломерацию. Если не получится, они оттуда уйдут, попробуют уплотнить свои оборонительные порядки в Днепропетровской области. У них работает концепция размена территорий на время. В смутной надежде, что там либо падишах сдохнет, либо ишак. Либо что-то такое случится – в НАТО примут и в ЕС сразу. Концепция в корне своем ущербная, но видно, что у противника просто нет других вариантов. Они, вяло сопротивляясь, отползают. Причём, совершенно точно, в последнее время ускорились», – сообщил Стешин.

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