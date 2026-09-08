Экс-глава МИД Украины оскорбил жителей восточной Германии

Анатолий Лапин.  
08.09.2026 15:37
  (Мск) , Москва
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Выборы, Германия, Дзен, Политика, Украина


Проголосовавшие на местных выборах за «Альтернативу для Германии» восточные немцы – это плебс, привыкший жить на подачки. Ситуация изменится, когда вымрут те, кто помнит социалистическую ГДР.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил русофоб, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Это голосует ГДР, которой, правда, уже нет скоро как 40 лет, но которая живет в головах очень многих восточных немцев. И эта ментальная граница между Востоком и Западом, до сих пор не преодолена.

Я буду очень циничным: это завершится с биологическим вымиранием этой восточно-германской популяции, которая к сожалению, так и осталась социалистической, коммунистической, когда все должно дать государство, ты должен сидеть и ждать у моря погоды.

Из-за таких настроений в Восточной Германии очень популярны партии, которые являются популистскими во своей сути…

ХДС обещала, что нужно серьезно работать что радостей будет мало, а работы будет много. Ну кто же будет голосовать за такую партию? Значительно проще наговорить что мы все сделаем, нынешние – плохие, а мы – хорошие.

Потому этот плебс, который привык жить на подачки, а не на то, что нужно зарабатывать своим трудом, он, очевидно, переориентируется», – злобствует Огрызко.

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English version :: Читать на английском Экс-глава МИД Украины оскорбил жителей восточной Германии

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