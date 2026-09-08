Победа Ирана над США окончательно расставила все точки и лишила Россию сомнений – Москва сменила тактику и теперь идет в наступление.

Об этом заявил тележурналист Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они там в панике – по их сведениям, Россия поставила Ирану технологию производства двигателей для гиперзвуковых ракет, которые могут поражать авианосец или морские цели.

То есть, Иран не стоит на коленях, а приобретает новые вооруженные какие-то измерения, покоряет новые технологические горизонты военно-технологические…

Возможно, это специально озвучили, показывая, что речь не идет о попытке России и Ирана защищаться, отползать и зализывать. Речь идет, наоборот, о приобретении новых видов оружия, создании, обмене новыми технологиями и о стратегическом наступлении.

И уже сегодня такая информация о том, что угрозы Ирана атаковать танкеры могут привести к тому, что нефть скакнет до 120 долларов. А выгодно ли это? Да, конечно, для России это крайне выгодно.

Потому что Россия сейчас на саммите ШОС, на саммите во Владивостоке очень много говорилось, что мы в Китай теперь отгружаем по кратчайшему плечу, прямо из Дальнего Востока, из Находки идет потоком нефть. Путин презентовал угольный порт огромный – это же тоже в Китай.

Россия раньше, вот эти три года, была не уверена, как все сложится… Неопределенность была. После окончания Иранской войны, победы Ирана, ситуация резко изменилась, и теперь Путин любезно соглашается выслушать в Москве Кушнера и Уиткоффа.

Уже параллельно в Москву прилетает глава ЦРУ, который, очевидно, имеет какие-то свои взгляды на перемены в Украине, и который, наверное, прилетел сказать: «Если вам не нравится Зеленский, у нас есть Буданов, с которым ваши уже разговаривали, – наш агент, наш человек, мы хотим его поставить. Как насчет него?» – описал ситуацию Шевченко.