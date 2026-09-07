Перестрелкой между будановцами и СБУшниками в Киеве украинские спецслужбы подарили Москве прекрасный информационно-политический повод ударить по обороноспособности Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особенно важно, что в период войны происходят такие действия. Это принципиально недопустимо – и с правовой точки зрения, и с политической, потому что это играет на руку врагу.

Уже Россия подняла информационный шум, что проводилась спецоперация, что здесь развал спецслужб, между собой воюют открыто, убивают и тому подобное.

Мы дали врагу огромный козырь в информационном формате, в плане ведения информационной войны. Это рядом с горячей войной чрезвычайно мощный фактор. Поэтому нужно думать о том, что мы делаем и каким образом будем выходить из такой ситуации», – возмущался Маломуж.