«Мы дали огромный козырь врагу» – экс-глава украинской разведки о разборках СБУ и ГУР
Перестрелкой между будановцами и СБУшниками в Киеве украинские спецслужбы подарили Москве прекрасный информационно-политический повод ударить по обороноспособности Украины.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Особенно важно, что в период войны происходят такие действия. Это принципиально недопустимо – и с правовой точки зрения, и с политической, потому что это играет на руку врагу.
Уже Россия подняла информационный шум, что проводилась спецоперация, что здесь развал спецслужб, между собой воюют открыто, убивают и тому подобное.
Мы дали врагу огромный козырь в информационном формате, в плане ведения информационной войны. Это рядом с горячей войной чрезвычайно мощный фактор. Поэтому нужно думать о том, что мы делаем и каким образом будем выходить из такой ситуации», – возмущался Маломуж.
Также он посетовал, что до сих пор нет единой версии произошедшего.
«В открытом суде, я думаю, будет уже более чёткая позиция, и мы добудем конкретную информацию, за исключением отдельных засекреченных моментов, но все последующие действия не будут секретом.
Что произошло должно быть на суде освещено. Но я скажу прямо, это всё не на пользу государству в оборонном, в формате безопасности и в информационно-политическом», – негодовал укро-генерал.
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