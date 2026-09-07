«Мы дали огромный козырь врагу» – экс-глава украинской разведки о разборках СБУ и ГУР

Вадим Москаленко.  
07.09.2026 22:59
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Перестрелкой между будановцами и СБУшниками в Киеве украинские спецслужбы подарили Москве прекрасный информационно-политический повод ударить по обороноспособности Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перестрелкой между будановцами и СБУшниками в Киеве украинские спецслужбы подарили Москве прекрасный информационно-политический повод...

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«Особенно важно, что в период войны происходят такие действия. Это принципиально недопустимо – и с правовой точки зрения, и с политической, потому что это играет на руку врагу.

Уже Россия подняла информационный шум, что проводилась спецоперация, что здесь развал спецслужб, между собой воюют открыто, убивают и тому подобное.

Мы дали врагу огромный козырь в информационном формате, в плане ведения информационной войны. Это рядом с горячей войной чрезвычайно мощный фактор. Поэтому нужно думать о том, что мы делаем и каким образом будем выходить из такой ситуации», – возмущался Маломуж.

Также он посетовал, что до сих пор нет единой версии произошедшего.

«В открытом суде, я думаю, будет уже более чёткая позиция, и мы добудем конкретную информацию, за исключением отдельных засекреченных моментов, но все последующие действия не будут секретом.

Что произошло должно быть на суде освещено. Но я скажу прямо, это всё не на пользу государству в оборонном, в формате безопасности и в информационно-политическом», – негодовал укро-генерал.

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English version :: Читать на английском «Мы дали огромный козырь врагу» – экс-глава украинской разведки о разборках СБУ и ГУР

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