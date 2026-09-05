«Типичные бандюганы из 90-х». Эксперт о перестрелке СБУ и ГУР

Максим Столяров.  
05.09.2026 14:46
  (Мск) , Москва
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Сожрите друг друга, Спецоперация, Украина


Перестрелка в Киеве между будановцами и СБУшниками – типичный эпизод бандитских разборок из «святых девяностых».

Об этом на канале блогера Александра Лазарева заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перестрелка в Киеве между будановцами и СБУшниками – типичный эпизод бандитских разборок из «святых...

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«Это называется очень просто – бардак. Буданов [признан террористом] и Поклад – это такие мелкие сошки, это бандюганы из 90-х. Они, может, никогда и в спецслужбах не служили, появились как грибы в лесу, внезапно им нацепили генеральские погоны за раболепие и прислужничество власти. Неважно какой – Турчинова, Порошенко или Зеленского. Это же за последние 15 лет эта шушера повылазила, возглавляют спецслужбы.

А почему бардак? Потому что Зеленский не командует ими, он не имеет власти над спецслужбами. А спецслужбы подчиняются кому-то другому. Может быть, Ми-6, может быть ЦРУ, а, может быть, олигархам каким-то. И они готовы перестрелять не только себя, но всех, кто вокруг них», – возмущался Дудкин.

Он добавил, что в украинских спецслужбах не осталось порядочных людей с чувством долга.

«Там только жажда наживы, причём, самым бандитским способом. Им плевать на это государство. Я в этом убежден полностью – они прекрасно знают, что Украине близок закат, причём самый тяжелый. И в этой связи они как в агонии проявляют себя всё больше и больше, откровеннее, изощрённее, нагло, цинично.

Если бы им где-то там капнуло несколько мешков, они бы против Зеленского пошли. Но пока, видимо, расклад другой. И я ещё раз повторяю – Зеленский ими не руководит», – сказал политолог.

Напомним, устроившие перестрелку в Киеве бойцы ГУР и СБУ в критический момент перешли на русский язык, позабыв украинскую «мову».

Метки:

English version :: Читать на английском «Типичные бандюганы из 90-х». Эксперт о перестрелке СБУ и ГУР

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