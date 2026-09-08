Львов-ТВ: «Пассажирским поездам в РФ станет так же небезопасно, как гражданской авиации»
После обращения диктатора Зеленского с угрозами устроить блокаду воздушного пространства РФ, на Украине готовят подобное заявление уже в отношении пассажирских поездов.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я являюсь одним из авторов этого текста, который оглашал пан Зеленский. …22 июля 26 года ассоциация частных пилотов и собственников самолётов Украины написала письмо относительно рисков для гражданской авиации, выполнения полётов в воздушном пространстве РФ.
С тем письмом обратились к компетентным органам о том, что происходит в воздушном пространстве, и при таких условиях на сегодняшний день воздушное пространство РФ не является безопасным. …И выступление президента – ему немного по-дебильному текст написали», – рассказал Хазан.
Он добавил, что это ещё не всё.
«А у нас ещё есть добрые мысли. Следующее – о российских поездах. А чего они ездят? Они не должны ездить. Небезопасно ездить поездами по территории РФ, в частности, в центральной и западной части. Это будет следующий шаг, мы к нему уже начали готовиться.
Хоть мы и авиационная ассоциация, но мы же за безопасность выполнения полётов, за безопасность пассажирских перевозок. А русские не в состоянии обеспечить безопасность пассажирских перевозок.
Мы готовимся к следующему шагу, а русские пусть берегутся, потому что мы же не спим, мы работаем», – угрожал укро-авиатор.
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