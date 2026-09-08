Львов-ТВ: «Пассажирским поездам в РФ станет так же небезопасно, как гражданской авиации»

Тарас Стрельцов.  
08.09.2026 14:03
  (Мск) , Львов
Просмотров: 1375
 
Война, Россия, Терроризм, Транспорт, Украина


После обращения диктатора Зеленского с угрозами устроить блокаду воздушного пространства РФ, на Украине готовят подобное заявление уже в отношении пассажирских поездов.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После обращения диктатора Зеленского с угрозами устроить блокаду воздушного пространства РФ, на Украине готовят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я являюсь одним из авторов этого текста, который оглашал пан Зеленский. …22 июля 26 года ассоциация частных пилотов и собственников самолётов Украины написала письмо относительно рисков для гражданской авиации, выполнения полётов в воздушном пространстве РФ.

С тем письмом обратились к компетентным органам о том, что происходит в воздушном пространстве, и при таких условиях на сегодняшний день воздушное пространство РФ не является безопасным. …И выступление президента – ему немного по-дебильному текст написали», – рассказал Хазан.

Он добавил, что это ещё не всё.

«А у нас ещё есть добрые мысли. Следующее – о российских поездах. А чего они ездят? Они не должны ездить. Небезопасно ездить поездами по территории РФ, в частности, в центральной и западной части. Это будет следующий шаг, мы к нему уже начали готовиться.

Хоть мы и авиационная ассоциация, но мы же за безопасность выполнения полётов, за безопасность пассажирских перевозок. А русские не в состоянии обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

Мы готовимся к следующему шагу, а русские пусть берегутся, потому что мы же не спим, мы работаем», – угрожал укро-авиатор.

Метки:

English version :: Читать на английском Львов-ТВ: «Пассажирским поездам в РФ станет так же небезопасно, как гражданской авиации»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора