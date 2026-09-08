Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После обращения диктатора Зеленского с угрозами устроить блокаду воздушного пространства РФ, на Украине готовят подобное заявление уже в отношении пассажирских поездов.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я являюсь одним из авторов этого текста, который оглашал пан Зеленский. …22 июля 26 года ассоциация частных пилотов и собственников самолётов Украины написала письмо относительно рисков для гражданской авиации, выполнения полётов в воздушном пространстве РФ. С тем письмом обратились к компетентным органам о том, что происходит в воздушном пространстве, и при таких условиях на сегодняшний день воздушное пространство РФ не является безопасным. …И выступление президента – ему немного по-дебильному текст написали», – рассказал Хазан.

Он добавил, что это ещё не всё.