«Мэр Львова надумал открыть аэропорт – глупость в квадрате!» – укро-авиатор

Тарас Стрельцов.  
07.09.2026 23:59
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинские чиновники спешат любыми способами «нарубить бабла», пока Украина под огнём – и всё можно списать на войну.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские чиновники спешат любыми способами «нарубить бабла», пока Украина под огнём – и всё...

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«Мэр города выступал, что надо открыть аэропорт, а я сказал: если пан мэр считает, что надо аэропорт открыть, он должен на себя взять полную ответственность за всё то, что будет происходить, даже с целостностью аэропорта, в частности. И почему-то потом те все высказывания, что надо открыть аэропорт, исчезли с экранов радаров.

А несколько дней назад выступает президент и говорит, что Украина будет делать всё для того, чтобы не было возможности в российском воздушном пространстве выполнять полёты самолетам гражданской авиации.

И здесь выступает ряд людей и говорят, что давайте будем открывать аэропорты! Что бабла мало, хочется еще немножко накосить? Потому что те призывы, что это существенно нам будет помогать в коммуникации, это глупость в квадрате», – возмущался Хазан.

«Чего вы хотите? Чтобы Львовский аэропорт развалили русские? А потом целый Запад Украины будет страдать и ждать очереди, денег, и потом будет мужественно и «потужно» ремонтировать, восстанавливать Львовский аэропорт из-за того, что некоторым руководителям очень сильно хочется бабло заработать? Глупость в квадрате!», – вещал укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском «Мэр Львова надумал открыть аэропорт – глупость в квадрате!» – укро-авиатор

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