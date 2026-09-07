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Украинские чиновники спешат любыми способами «нарубить бабла», пока Украина под огнём – и всё можно списать на войну.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мэр города выступал, что надо открыть аэропорт, а я сказал: если пан мэр считает, что надо аэропорт открыть, он должен на себя взять полную ответственность за всё то, что будет происходить, даже с целостностью аэропорта, в частности. И почему-то потом те все высказывания, что надо открыть аэропорт, исчезли с экранов радаров. А несколько дней назад выступает президент и говорит, что Украина будет делать всё для того, чтобы не было возможности в российском воздушном пространстве выполнять полёты самолетам гражданской авиации. И здесь выступает ряд людей и говорят, что давайте будем открывать аэропорты! Что бабла мало, хочется еще немножко накосить? Потому что те призывы, что это существенно нам будет помогать в коммуникации, это глупость в квадрате», – возмущался Хазан.