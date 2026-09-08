Инсайд из Киева: «Зеленский склонялся к выводу ВСУ из Донбасса, но Трамп не стал его дожимать»

Игорь Шкапа.  
08.09.2026 15:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 500
 
Дзен, Политика, США, Украина


Украинский диктатор Владимир Зеленский, осознав, что президент США не будет принуждать его к миру, вновь осмелел.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский диктатор Владимир Зеленский, осознав, что президент США не будет принуждать его к миру,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Один из подписчиков поинтересовался, на что рассчитывал Зеленский, отказавший спецпосланникам Трампа согласиться на компромиссы по мирному урегулированию конфликта с РФ.

«Рассчитывает на то, что он – парень фартовый. Раз Трамп не душит, не давит, удастся «пропетлять». Поговаривают, что год назад после Анкориджа был практически готов пойти на все условия, включая вывод украинских войск из Донбасса. Ожидал какого-то серьёзного пресса, но этого не последовало. Соответственно, родилась такая уверенность: раз не дожимают, значит, можно и дальше «петлять», – сказал Золотарев.

Он добавил: Зеленский надеется, что после ноябрьских довыборов в конгресс Трамп станет «хромой уткой», и удастся вернуть «повестку Байдена».

«Видимо, на это рассчитывает Зеленский сотоварищи, что дальше станет не до него, и там, может быть, европейские партнёры помогут, и как-нибудь «пропетляем» зимой и прочее. Тут никаких сложных конструкций, тут банальное, как говорится, стремление. Пока не берут за горло, – значит, можно ещё чуть-чуть покрутиться», – объясняет политтехнолог.

Метки:

English version :: Читать на английском Инсайд из Киева: «Зеленский склонялся к выводу ВСУ из Донбасса, но Трамп не стал его дожимать»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора