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Украинский диктатор Владимир Зеленский, осознав, что президент США не будет принуждать его к миру, вновь осмелел.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из подписчиков поинтересовался, на что рассчитывал Зеленский, отказавший спецпосланникам Трампа согласиться на компромиссы по мирному урегулированию конфликта с РФ.

«Рассчитывает на то, что он – парень фартовый. Раз Трамп не душит, не давит, удастся «пропетлять». Поговаривают, что год назад после Анкориджа был практически готов пойти на все условия, включая вывод украинских войск из Донбасса. Ожидал какого-то серьёзного пресса, но этого не последовало. Соответственно, родилась такая уверенность: раз не дожимают, значит, можно и дальше «петлять», – сказал Золотарев.

Он добавил: Зеленский надеется, что после ноябрьских довыборов в конгресс Трамп станет «хромой уткой», и удастся вернуть «повестку Байдена».