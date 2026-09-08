Зимой ситуация будет даже хуже, чем в 2022 – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
08.09.2026 15:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Американские и европейские консервативные силы используют дефицит ПВО на Украине зимой для политического давления на Киев с принуждением соглашаться на мирные требования.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские и европейские консервативные силы используют дефицит ПВО на Украине зимой для политического давления...

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«Если ситуация будет развиваться по самому кризисному сценарию, есть все основания полагать, что зимой будут длительные отключения электричества, могут быть перебои серьёзные с теплом, могут быть закрыты часть больших магазинов из-за бесконечных российских ударов по складским площадям. Киев войдёт в эту зиму даже в худшем положении, нежели оно было зимой 2022 года. …

Киев войдёт, наверное, в эту зиму с наиболее ослабленной ПВО за последние годы. Эта ПВО всё равно будет сильнее противовоздушной обороны образца 2022 года. Но с того времени и российские возможности резко выросли. И Россия тоже очень адаптировалась к войне, постоянно производит новые средства атаки – и те же самые реактивные дроны», – сказал Бортник.

«Поэтому ситуация сейчас будет хуже даже, нежели в 2022 году. Полностью закрыть наши потребности будет невозможно. Кроме того, консервативная часть Европы и консервативная часть США будут использовать этот дефицит как инструмент политического давления на Украину для того, чтобы Украина согласилась на те мирные требования, условия, планы, идеи, которые сейчас выдвигаются», – тревожился укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском Зимой ситуация будет даже хуже, чем в 2022 – укро-политолог

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