Москва никогда не согласится на «кластерное перемирие» – Бортник

Вадим Москаленко.  
08.09.2026 15:02
  (Мск) , Киев
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Война, Россия, Украина


Пока у Москвы есть военное преимущество, Киеву не видать обмена перемириями в формате «порты на порты» или «воздух на воздух».

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока у Москвы есть военное преимущество, Киеву не видать обмена перемириями в формате «порты...

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«Что касается идей кластерных перемирий: энергетического, воздушного перемирия, зернового, судоходного, бесконечно можно считать. Это украинские желания, идеи, но не похоже на то, что Москва сейчас согласится на них. Москва считает, что у неё есть преимущества в данный момент и, в том числе, преимущества, связанные с большим размером экономики, с лучшим, более широким выходом в мировые моря и океаны для обеспечения своей логистики.

Москва считает, что это её преимущество, и она вряд ли от него откажется. Поэтому вероятность согласия России на кластерное перемирие очень невысокая.

Россия может согласиться на эти перемирия только в том случае, если ей чем-то это более-более компенсируют, более значительным. То есть, перемирие на перемирие, порты на порты или воздух на воздух – Москва не согласится», – сказал Бортник.

«Но, например, на воздушное перемирие, в обмен на воздушное перемирие и снятие части санкций со стороны Америки или Европы – Россия потенциально могла бы согласиться. Но такого разговора пока нет, есть попытка обменять что-то напрямую между сторонами. Поэтому, к сожалению огромному, вероятность остаётся невысокой», – добавил укро-политолог.

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