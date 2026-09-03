Угрозы киевского диктатора Зеленского бить по гражданской авиации над Россией пока что являются блефом.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я понимаю, цель угроз Зеленского в сторону России заключается в том, чтобы Россия пошла на воздушное перемирие на фоне бесконечных киевских тревог? Потому что киевские реалии изменились, «Шахеды» залетают по одному – и терроризируют круглосуточно », – спросила пропагандистка канала.

«Первое – это ответ на воздушные атаки не первую неделю, которые изменили характер, сегодня на очень небольшое время воздушные тревоги в Киеве отключаются. Множество средств поражения постоянно в пространстве украинской столицы и атакуют объекты, в том числе, в центре.

Нужно было что-то ответить, нужно искать иное средство, которого не было до этого времени. Такого блокирования аэропортов, а тем более атак на гражданские воздушные суда мы не наблюдали…

Идея операции в том, что российские граждане, жители больших городов, которые пользуются воздушным транспортом, почувствуют, что война находится в их стране и либо пойдут режим Путина сбрасывать, или давить на него. Риторически такая идея озвучивается постоянно, наверное, с 21 года», – сказал Дубов.