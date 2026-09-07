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Небольшое Топчидерское кладбище в центре Белграда давно не видело такого наплыва посетителей: проститься с героем сербского народа пришли и приехали из Сербии, Республики Сербской и Черногории.

Отпевал генерала лично предстоятель Сербской Православной Церкви патриарх Порфирий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В последний путь генерала провожали члены семьи, его боевые товарищи, президент Республики Сербской Синиша Каран, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, министры правительства Сербии, мэр Баня-Луки Драшко Станивукович, посол России Александр Боцан-Харченко, сын президента Сербии Данило Вучич, экс-министр национальной обороны Греции Панос Камменос.

Самого президента Сербии Александра Вучича и лидера боснийских сербов Милорада Додика на церемонии не было.

«Имя генерала Ратко Младича навсегда останется глубоко вплетённым в память и молитвы большей части сербского православного народа, который испытывает и питает к нему глубокую благодарность, ибо видит в нём воина и командира, который в тяжёлое и трагическое время стоял во главе армии своего народа, нёс великую ответственность и бремя, принёс жертву и положил жизнь за свободу, защиту и выживание своего рода», – заявил, обращаясь к собравшимся, патриарх.

Сербского героя провожали в последний путь под воинский салют и звуки сербской патриотической песни «Тамо Далеко». Медиа занизили число участников и сообщили, что церемонию прощания с генералом посетили порядка 120 тысяч человек.

Но далеко не все сербы с должным уважением и пониманием отнеслись к тому, с какими почестями состоялись похороны сербского генерала. У представителей прозападной оппозиции, так называемых «блокадеров» сам факт, что их соплеменники чтят своего героя, вызвал приступы публичной желчи.

В частности, журналистка и активистка «блокады» Биляна Лукич заявила, что «половина Синода Сербской Православной Церкви провожает человека, отдавшего приказ о расстреле 8000 безоружных людей» и раскритиковала телеканал РТРС за то, что тот «ведёт трансляцию похорон осужденного военного преступника».

А её коллега и соратница Сафета Бишевац отметилась спичем о том, что «почести Младичу – самые позорные дни в новейшей истории Сербии».

В свою очередь, оппозиционный политик и участник «блокад» Добрица Веселинович назвал прошедшую церемонию «похоронами осужденного военного преступника», а присутствовавших на ней людей – «позорным фанатским перфомансом», пафосно заявив, что «пока эти персонажи остаются нашими героями, мы погрязли в ненависти».