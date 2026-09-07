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Дрон, который поразил главный комплекс зданий СБУ в центре Киева, свидетельствует о том, что у русских развитая агентурная структура в украинских спецслужбах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские уже давно планировали операцию по нанесению ударов на здания СБУ, Минобороны, Генштаба и т.д. Каждый раз предупреждали за счёт ПВО. Но в данный момент, когда Путин выбрал стратегию массированных ударов по всем объектам, о чём он и заявил, понятно, что они бьют теперь и по центрам принятия решений… И Россия показала, что у неё есть и технические средства проникновения, а может – и агентурные, которые наводили, а потом слили это видео русским», – вещал он.