Экс-глава СВР Украины: Дождались – Путин начал бить по центрам принятия решений

Вадим Москаленко.  
07.09.2026 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, Украина


Дрон, который поразил главный комплекс зданий СБУ в центре Киева, свидетельствует о том, что у русских развитая агентурная структура в украинских спецслужбах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дрон, который поразил главный комплекс зданий СБУ в центре Киева, свидетельствует о том, что...

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«Русские уже давно планировали операцию по нанесению ударов на здания СБУ, Минобороны, Генштаба и т.д. Каждый раз предупреждали за счёт ПВО.

Но в данный момент, когда Путин выбрал стратегию массированных ударов по всем объектам, о чём он и заявил, понятно, что они бьют теперь и по центрам принятия решений… И Россия показала, что у неё есть и технические средства проникновения, а может – и агентурные, которые наводили, а потом слили это видео русским», – вещал он.

«Но то, что у них есть доступ, мы это видим уже легально, во-первых, что точно долетели, и никто не сбил, и точно конкретно в цель.

Я там служил десятки лет, чрезвычайно хорошо знаю местность и конкретные кабинеты. Попасть туда очень тяжело. А ещё и дроном, а ещё и в конкретные окна. И чтобы его ещё не сбили. А ещё и чтобы снять и быстро передать. Это вопросы к службам», – негодовал Маломуж.

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English version :: Читать на английском Экс-глава СВР Украины: Дождались – Путин начал бить по центрам принятия решений

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