«К сожалению, это не Россия». Дрон влетел в кабинет главаря СБУ, он жив
Российский дрон впервые поразил главный комплекс зданий СБУ в центре Киева, сообщил диктатор Зеленский.
Он признал, что есть пострадавшие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Разговаривал с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, российский дрон попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора.
Все экстренные службы находятся на месте. Всем, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании.
Я дал Покладу задачу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ», – угрожает кокаинист.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 7 раненых.
Российский полковник в отставке Аслан Нахушев рад:
«Не могу поверить! Браво! Лёд тронулся…?».
СБУшный сексот нацист Сергей Стерненко обещает месть:
«Я думаю, что из-за этой атаки у россиян генералы начнут умирать быстрее».
Сбежавший в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга обращает внимание, что утром также был нанесен удар по самолетам в киевском аэрпорту Жуляны.
Украинская пропаганда утверждала, что поражены некие старые советские борты, которые давно уже не летали. Однако дым от пожара выглядел так, будто самолеты были заправлены.
А накануне ВСУ устроили массированный обстрел Сочи, парализовав авиасообщение. А перед этим – в Энгельсе было совершено покушение на генерала ВКС РФ, причем, Зеленский не скрывал причастности Киева к теракту.
«Я так понимаю, что заявление о закрытии неба над РФ, удар утром по Жулянам, удар по СБУ после подрыва генерала в РФ и заявление Зеленского в ответ – открыли ворота для: нарушения статуса-кво по гражданской авиации (по примеру такого же по моря), нарушения статуса-кво по первым лицам, перехода к энергетике (не оперативным нарушениям, а стратегическим)», – пишет Чаплыга.
Впрочем, российский военкор Юрий Котенок призывает не торопиться с выводами:
«Учитывая недавние события, не исключено, что по кабинету начальника СБУ ударил дрон ГУР ВСУ», – напоминает Котенок о недавней перестрелке в Киеве.
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов склоняется к такой же версии:
«Если никто не погиб, то инсценировка, чтобы оправдать запланированные действия в России. Если Поклад погиб, то ГУР мстит. ВС РФ по такой цели били бы минимум Искандером. К сожалению, это не мы».
Радиоведущий Сергей Мардан подтверждает:
«Когда в столице государства трое суток друг в друга тыкают оружием люди с большими бабками и властью. это абсолютно всегда чем-то подобным и заканчивается, безо всяких русских».
English version :: Читать на английском «К сожалению, это не Россия». Дрон влетел в кабинет главаря СБУ, он жив