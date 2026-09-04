«К сожалению, это не Россия». Дрон влетел в кабинет главаря СБУ, он жив

Михаил Рябов.  
04.09.2026 16:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, СБУ, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина


Российский дрон впервые поразил главный комплекс зданий СБУ в центре Киева, сообщил диктатор Зеленский.

Он признал, что есть пострадавшие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский дрон впервые поразил главный комплекс зданий СБУ в центре Киева, сообщил диктатор Зеленский....

«Разговаривал с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, российский дрон попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора.

Все экстренные службы находятся на месте. Всем, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании.

Я дал Покладу задачу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ», – угрожает кокаинист.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 7 раненых.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев рад:

«Не могу поверить! Браво! Лёд тронулся…?».

СБУшный сексот нацист Сергей Стерненко обещает месть:

«Я думаю, что из-за этой атаки у россиян генералы начнут умирать быстрее».

Сбежавший в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга обращает внимание, что утром также был нанесен удар по самолетам в киевском аэрпорту Жуляны.

Украинская пропаганда утверждала, что поражены некие старые советские борты, которые давно уже не летали. Однако дым от пожара выглядел так, будто самолеты были заправлены.

А накануне ВСУ устроили массированный обстрел Сочи, парализовав авиасообщение. А перед этим – в Энгельсе было совершено покушение на генерала ВКС РФ, причем, Зеленский не скрывал причастности Киева к теракту.

«Я так понимаю, что заявление о закрытии неба над РФ, удар утром по Жулянам, удар по СБУ после подрыва генерала в РФ и заявление Зеленского в ответ – открыли ворота для: нарушения статуса-кво по гражданской авиации (по примеру такого же по моря), нарушения статуса-кво по первым лицам, перехода к энергетике (не оперативным нарушениям, а стратегическим)», – пишет Чаплыга.

Впрочем, российский военкор Юрий Котенок призывает не торопиться с выводами:

«Учитывая недавние события, не исключено, что по кабинету начальника СБУ ударил дрон ГУР ВСУ», – напоминает Котенок о недавней перестрелке в Киеве.

Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов склоняется к такой же версии:

«Если никто не погиб, то инсценировка, чтобы оправдать запланированные действия в России. Если Поклад погиб, то ГУР мстит.  ВС РФ по такой цели били бы минимум Искандером. К сожалению, это не мы».

Радиоведущий Сергей Мардан подтверждает:

«Когда в столице государства трое суток друг в друга тыкают оружием люди с большими бабками и властью. это абсолютно всегда чем-то подобным и заканчивается, безо всяких русских».

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