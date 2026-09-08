После Поклада следующий дрон может прилететь к Зеленскому
Подконтрольные Брюсселю и Вашингтону «антикоррупционные» структуры обложили Зеленского и его шайку со всех сторон.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Смотрите, какие последовательные, важнейшие удары со стороны НАБУ. Но за ними тоже стоят люди, которые все эти шаги расписали. Очень серьезно и последовательно расписали.
Удар по схеме, с помощью которой вытаскивают из мест не столь отдаленных. А потом удар по людям, которые ответственны за внесение подозрений по депутатам. То есть, выбивают ключевые вещи.
Тем, кто стоит еще возле Зеленского, говорят: «вас не вытащат, мы по этим схемам ударим».
Второе, они бьют по генпрокурору, давая понять депутатам, что вы не защищены. Потому что, пока еще только генпрокурор может подписывать подозрения депутатам», – сказал Павлив.
«То есть, они обложили окончательно Зеленского и его окружение. Плюс у них есть через «дело Мудрой» много на кого ходы, включая самого Буданова. И Галущенко, эта барышня успела по всем постелям попрыгать, делая карьеру.
И везде Зеленский. Со всех сторон идет на него. И поэтому у него безвыходность. Сдаться тем [Лондону и Брюсселю] – оказаться крайним. Сдаться Трампу – оказаться крайним. Без всякой поддержки, тогда уже точно его размажут.
А пойти на какие-то личные маневры, не согласованные ни с Европой, ни с Лондоном, ни с Вашингтоном – это нарваться на пулю, ракету неизвестную. По Покладу прилетел дрон, типа неизвестный, когда Поклада там не было. А к Зеленскому может прийти дрон, когда Зеленский там будет.
И он это хорошо понимает. Так что ситуации его – не позавидуешь. С другой стороны, он это все заслужил в полной мере», – подытожил выступающий.
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