После Поклада следующий дрон может прилететь к Зеленскому

Вадим Москаленко.  
08.09.2026 15:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, Украина


Подконтрольные Брюсселю и Вашингтону «антикоррупционные» структуры обложили Зеленского и его шайку со всех сторон.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подконтрольные Брюсселю и Вашингтону «антикоррупционные» структуры обложили Зеленского и его шайку со всех сторон....

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«Смотрите, какие последовательные, важнейшие удары со стороны НАБУ. Но за ними тоже стоят люди, которые все эти шаги расписали. Очень серьезно и последовательно расписали.

Удар по схеме, с помощью которой вытаскивают из мест не столь отдаленных. А потом удар по людям, которые ответственны за внесение подозрений по депутатам. То есть, выбивают ключевые вещи.

Тем, кто стоит еще возле Зеленского, говорят: «вас не вытащат, мы по этим схемам ударим».

Второе, они бьют по генпрокурору, давая понять депутатам, что вы не защищены. Потому что, пока еще только генпрокурор может подписывать подозрения депутатам», – сказал Павлив.

«То есть, они обложили окончательно Зеленского и его окружение. Плюс у них есть через «дело Мудрой» много на кого ходы, включая самого Буданова. И Галущенко, эта барышня успела по всем постелям попрыгать, делая карьеру.

И везде Зеленский. Со всех сторон идет на него. И поэтому у него безвыходность. Сдаться тем [Лондону и Брюсселю] – оказаться крайним. Сдаться Трампу – оказаться крайним. Без всякой поддержки, тогда уже точно его размажут.

А пойти на какие-то личные маневры, не согласованные ни с Европой, ни с Лондоном, ни с Вашингтоном – это нарваться на пулю, ракету неизвестную. По Покладу прилетел дрон, типа неизвестный, когда Поклада там не было. А к Зеленскому может прийти дрон, когда Зеленский там будет.

И он это хорошо понимает. Так что ситуации его – не позавидуешь. С другой стороны, он это все заслужил в полной мере», – подытожил выступающий.

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English version :: Читать на английском После Поклада следующий дрон может прилететь к Зеленскому

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