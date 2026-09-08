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Подконтрольные Брюсселю и Вашингтону «антикоррупционные» структуры обложили Зеленского и его шайку со всех сторон.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, какие последовательные, важнейшие удары со стороны НАБУ. Но за ними тоже стоят люди, которые все эти шаги расписали. Очень серьезно и последовательно расписали. Удар по схеме, с помощью которой вытаскивают из мест не столь отдаленных. А потом удар по людям, которые ответственны за внесение подозрений по депутатам. То есть, выбивают ключевые вещи. Тем, кто стоит еще возле Зеленского, говорят: «вас не вытащат, мы по этим схемам ударим». Второе, они бьют по генпрокурору, давая понять депутатам, что вы не защищены. Потому что, пока еще только генпрокурор может подписывать подозрения депутатам», – сказал Павлив.