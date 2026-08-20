И что в этом плохого? Трещина в Зе-режиме увеличивается
Как и прогнозировалось, в ответ на нежелание коаиниста Зеленского возвращать в кресло министра обороны «соросёнка» и лоббиста «Палантира» Михаила Фёдорова, подконтрольное американцам НАБУ выкатило новое уголовное дело о коррупции – на этот раз фигурантами стали действующий и бывший депутаты Верховной рады, а также замглавы Зе-офиса Ирина Мудрая, курировавшая юридические вопросы.
Детективы присвоили операции название «Форрест Гамп». В деле замешаны чиновники Минюста и представители «Сенс-Банка». Зеленский в тот же вечер оперативно уволил Мудрую с должности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Конкурирующая группировка порошенковцев потирает руки и злорадствует по поводу судьбы Мудрой.
«Любой человек, который оказывается в этой системе, сразу входит в проблему. Его заставляют что-то делать, а потом, когда его ловят – то просто выбрасывают, как мусор. Увольняют, и всё», – сказал депутат-порохобот Владимир Арьев.
Он добавил, что, как правило, попавшимся коррупционерам Зе-офис помогает избежать ареста, потому что иначе они могут начать сдавать подельников.
Новый скандалы ещё больше ослабляет режим, считает военкор Александр Коц.
«Зеленскому прямо в лицо говорят, что его администрация — это ОПГ. Это всё на фоне фёдоровского заявления, который говорит, что нужны выборы… Намекает, что депутаты «Слуги народа» кормятся с оружия, с лекарств…
В итоге Рада всё-таки утверждает Хмару министром обороны… Это человек спецслужб, который обучен давить внутри страны. Зеленский закрывает оборонку под личный силовой контроль.
Что нам с этого? Ну, во-первых, это трещина в киевском режиме. Три года Зеленский держал в кулаке и армию, парламент и антикоррупционные структуры, и медиа. Сегодня у него одновременно бунтует и антикоррупционная вертикаль, уходит в оппозицию бывший фаворит, это Фёдоров, требует выборов улица», – обрисовал ситуацию Коц.
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