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Как и прогнозировалось, в ответ на нежелание коаиниста Зеленского возвращать в кресло министра обороны «соросёнка» и лоббиста «Палантира» Михаила Фёдорова, подконтрольное американцам НАБУ выкатило новое уголовное дело о коррупции – на этот раз фигурантами стали действующий и бывший депутаты Верховной рады, а также замглавы Зе-офиса Ирина Мудрая, курировавшая юридические вопросы.

Детективы присвоили операции название «Форрест Гамп». В деле замешаны чиновники Минюста и представители «Сенс-Банка». Зеленский в тот же вечер оперативно уволил Мудрую с должности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конкурирующая группировка порошенковцев потирает руки и злорадствует по поводу судьбы Мудрой.

«Любой человек, который оказывается в этой системе, сразу входит в проблему. Его заставляют что-то делать, а потом, когда его ловят – то просто выбрасывают, как мусор. Увольняют, и всё», – сказал депутат-порохобот Владимир Арьев.

Он добавил, что, как правило, попавшимся коррупционерам Зе-офис помогает избежать ареста, потому что иначе они могут начать сдавать подельников.

Новый скандалы ещё больше ослабляет режим, считает военкор Александр Коц.