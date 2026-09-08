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Запад не имеет никакого права поучать Россию демократии после того, как признал итоги «третьих туров» выборов на Украине и в Румынии.

Об этом в интервью телеведущей Юлии Меньшовой заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любое инакомыслие просто вымарывается. Вот сейчас начинает Евросоюз, мы получаем информацию, готовить каких-то специальных наблюдателей, которые будут тайком следить, как наши выборы проходят. А посмотрели бы они на себя, когда в 2004 году на Украине именно Запад заставил проводить третий тур. И пришел к власти не Янукович, а Ющенко», – напомнил министр.