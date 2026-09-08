Россию поучают демократии авторы «третьих туров» в Румынии и на Украине
Запад не имеет никакого права поучать Россию демократии после того, как признал итоги «третьих туров» выборов на Украине и в Румынии.
Об этом в интервью телеведущей Юлии Меньшовой заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Любое инакомыслие просто вымарывается. Вот сейчас начинает Евросоюз, мы получаем информацию, готовить каких-то специальных наблюдателей, которые будут тайком следить, как наши выборы проходят.
А посмотрели бы они на себя, когда в 2004 году на Украине именно Запад заставил проводить третий тур. И пришел к власти не Янукович, а Ющенко», – напомнил министр.
«А совсем недавно, в прошлом году, были выборы в Румынии победил на первом этапе человек, который выступал не за то, чтобы во всем следовать брюссельским приказам, а за румынские национальные интересы. Несмотря на то, что там было не за что зацепиться, – просто сняли его с пробега.
Им нужны серые послушные личности. Я уж не говорю о том, что какие там яркие политики.
В Англии, по-моему, уже восьмой или девятый премьер-министр, за которого никто не голосовал.
Измельчала, конечно, прослойка элиты, которая пытается делать вид, что она правит миром или имеет основания править миром», – добавил министр.
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