Экс-советник Кучмы – украинцам: «Бегите за бугор, недалёкие! Зимой будет невиданная мясорубка»

Вадим Москаленко.  
07.09.2026 20:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 286
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцы не переживут зиму с диктатором Зеленским, поэтому самый лучший выход для населения – продавать квартиры, мебель, забирать детей и бежать из Украины.

Об этом в своем видеоблоге заявил покинувший Украину экономист Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы не переживут зиму с диктатором Зеленским, поэтому самый лучший выход для населения –...

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«Зеленский заявил, что в той ситуации, которая есть, это продолжение войны зимой. Зачем народ бросился скупать еду в торговых сетях в разных городах, вы мне объясните? Вместо того, чтоб сконцентрировать деньги, попродавать всё лишнее и выехать со страны, народ тупо бросился скупать еду.

Вы что, хотите пережить зиму? С Зеленским? И вот с этими мальчиками, которых назначила Британия руководить, типа, правительством? Вы в самом деле такие смешные, недалёкие или как?

Вместо того, чтобы продать всё, что можно: квартиры, мебель, одежду и забирать детей, и выезжать, народ покупает продовольствие. Блин, это вообще совковский какой-то совершенно безумный инстинкт», – вещал Соскин.

«Зеленский сказал о продолжении бойни: входим с действующей с ещё большей скоростью мясорубкой в зиму, чтоб уже окончательно всех добить и стать страной-банкротом», – стращал «громадян» укро-экономист.

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English version :: Читать на английском Экс-советник Кучмы – украинцам: «Бегите за бугор, недалёкие! Зимой будет невиданная мясорубка»

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