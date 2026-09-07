Украинцы не переживут зиму с диктатором Зеленским, поэтому самый лучший выход для населения – продавать квартиры, мебель, забирать детей и бежать из Украины.

Об этом в своем видеоблоге заявил покинувший Украину экономист Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский заявил, что в той ситуации, которая есть, это продолжение войны зимой. Зачем народ бросился скупать еду в торговых сетях в разных городах, вы мне объясните? Вместо того, чтоб сконцентрировать деньги, попродавать всё лишнее и выехать со страны, народ тупо бросился скупать еду.

Вы что, хотите пережить зиму? С Зеленским? И вот с этими мальчиками, которых назначила Британия руководить, типа, правительством? Вы в самом деле такие смешные, недалёкие или как?

Вместо того, чтобы продать всё, что можно: квартиры, мебель, одежду и забирать детей, и выезжать, народ покупает продовольствие. Блин, это вообще совковский какой-то совершенно безумный инстинкт», – вещал Соскин.