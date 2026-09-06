«Будет самая тяжёлая военная зима в истории Украины» – военный пропагандист

Вадим Москаленко.  
06.09.2026 20:44
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия развернула серьёзные силы для борьбы в малом воздухе – и получила возможность дестабилизировать украинские боевые порядки одними дронами.

Об этом «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия развернула серьёзные силы для борьбы в малом воздухе – и получила возможность дестабилизировать...

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«Враг будет концентрировать основные усилия на том, чтобы зайти в зону жилой застройки Славянска, прорваться на Славянск, на Запорожье. Зима будет сложной, самой тяжёлой военной зимой в истории Украины… Не только из-за плотных ударов по тылам, по инфраструктуре. Но и потому – что впервые враг развернёт серьёзные силы для борьбы в малом околоземном воздухе.

Будет битва за господство в воздухе дронов подразделений войск БПЛА с обоих сторон. Потому что сейчас зимой то масштабирование войск беспилотных систем, которое совершила Россия – оно уже сейчас позволяет врагу значительно увеличить количество сил БПЛА в воздухе. И это серьёзная опасность», – тревожился пропагандист.

«Там, где не будет хорошо организована оборона, где не будут прятать пехоту и подразделения БПЛА, там, где не будет эффективного, качественного управления и организации, у врага будет возможность дестабилизировать наши боевые порядки одними дронами, я уже не говорю о штурмах», – предупредил Бутусов.

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