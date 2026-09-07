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Трамп якобы может уговорить Владимира Путина на остановку боевых действий на линии соприкосновения для проведения на Украине выборов, но для этого нужно, чтобы в Киеве и духу не было Зеленского и Стефанчука.

Об этом в своем видеоблоге заявил покинувший Украину экономист Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня главное препятствие на пути к тому, чтобы выскочить из этой воронки, из этой пропасти — это только Зеленский и его окружение. Можно ли договориться сейчас с Путиным? Трамп может договориться, я считаю. О том, чтобы прекратить боевые действия по линии столкновений? Я считаю, можно. Для проведения выборов парламентских и президентских. Можно это сделать? Да, можно. Спокойно. Можно отменить военное положение и мобилизацию? Да, можно, если это будет сделано. Трамп может договориться с Путиным, гарантом быть? Да, может. Сто процентов говорю, однозначно. Там достаточно массы критической, чтоб это сделать. Но условие только одно: Зеленский должен уйти в отставку – раз. Стефанчук должен уйти в отставку – два», – требовал Соскин.

«Трамп сказал, что они не сядут вместе, что между ними какая-то просто невыносимая ненависть, между Зеленским и Путиным. Плюс, Зеленский не прошёл вот этой демократии, подтверждения мандата, и парламент не прошёл. Как же можно тогда вести переговоры? Плюс – Зеленский себя исчерпал. Поэтому какой вариант может быть? Только один. Зеленский должен просто сам, две фигуры должны уйти», – вещал экс-советник.

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