«Препятствие к окончанию войны одно – Зеленский» – экс-советник Кучмы

Вадим Москаленко.  
07.09.2026 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Трамп якобы может уговорить Владимира Путина на остановку боевых действий на линии соприкосновения для проведения на Украине выборов, но для этого нужно, чтобы в Киеве и духу не было Зеленского и Стефанчука.

Об этом в своем видеоблоге заявил покинувший Украину экономист Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трамп якобы может уговорить Владимира Путина на остановку боевых действий на линии соприкосновения для...

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«Сегодня главное препятствие на пути к тому, чтобы выскочить из этой воронки, из этой пропасти — это только Зеленский и его окружение.

Можно ли договориться сейчас с Путиным? Трамп может договориться, я считаю. О том, чтобы прекратить боевые действия по линии столкновений? Я считаю, можно. Для проведения выборов парламентских и президентских.

Можно это сделать? Да, можно. Спокойно. Можно отменить военное положение и мобилизацию? Да, можно, если это будет сделано.

Трамп может договориться с Путиным, гарантом быть? Да, может. Сто процентов говорю, однозначно. Там достаточно массы критической, чтоб это сделать. Но условие только одно: Зеленский должен уйти в отставку – раз. Стефанчук должен уйти в отставку – два», – требовал Соскин.

«Трамп сказал, что они не сядут вместе, что между ними какая-то просто невыносимая ненависть, между Зеленским и Путиным. Плюс, Зеленский не прошёл вот этой демократии, подтверждения мандата, и парламент не прошёл. Как же можно тогда вести переговоры?

Плюс – Зеленский себя исчерпал. Поэтому какой вариант может быть? Только один. Зеленский должен просто сам, две фигуры должны уйти», – вещал экс-советник.

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