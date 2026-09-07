«Переговорами с Москвой и не пахнет – уровень психоза зашкаливает» – укро-политолог
Киеву нужно было не доводить до нынешней «эскалации 2.0», которая в разы разрушительнее и жёстче, а идти на переговоры ещё весной, когда оставалось уладить только политические пункты.
Об этом на канале «MayakUA» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По состоянию на осень 2026 г. мы имеем ответку России, эскалацию 2.0, которая стала более высока по технологическому уровню, более жестока для украинского тыла, разрушительная. Всё очень непросто на фронте.
И мы видим куда более жёсткую дипломатическую позицию Москвы, которая даже открыто говорит, что она теперь не верит в дипломатию, не видит, с кем вести переговоры – и будет добиваться своих целей силой.
Появление сейчас американской дипломатии я рассматриваю как латание внутриамериканских проблем. Трампу очень важно продемонстрировать, что у него на внешнем фронте всё более-менее под контролем.
Если не удалось достичь абсолютного мира, то с помощью своих челноков он возвращает переговорный процесс. Максимум, чего будут сейчас добиваться челноки, это убедить Москву и Киев хотя бы вернуться за стол переговоров», – сказал Ермолаев.
Он выразил сомнения, что найдутся какие-то соприкосновения сторон.
«Уровень этого психоза и напряжения такой, что я даже слабо представляю серьёзные переговоры, скорее, это будет опять принюхивание. Решать нужно было весной, когда рабочие группы признали, что остались только политические вопросы.
А сейчас мы многое потеряли в этой дипломатии. Плюс недоверие, плюс взаимные обиды уже, я думаю, даже на личном уровне. Мы слышали от Путина, что нет у него интересов встречаться с Зеленским лично», – вздыхал укро-эксперт.
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