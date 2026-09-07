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Киеву нужно было не доводить до нынешней «эскалации 2.0», которая в разы разрушительнее и жёстче, а идти на переговоры ещё весной, когда оставалось уладить только политические пункты.

Об этом на канале «MayakUA» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По состоянию на осень 2026 г. мы имеем ответку России, эскалацию 2.0, которая стала более высока по технологическому уровню, более жестока для украинского тыла, разрушительная. Всё очень непросто на фронте. И мы видим куда более жёсткую дипломатическую позицию Москвы, которая даже открыто говорит, что она теперь не верит в дипломатию, не видит, с кем вести переговоры – и будет добиваться своих целей силой. Появление сейчас американской дипломатии я рассматриваю как латание внутриамериканских проблем. Трампу очень важно продемонстрировать, что у него на внешнем фронте всё более-менее под контролем. Если не удалось достичь абсолютного мира, то с помощью своих челноков он возвращает переговорный процесс. Максимум, чего будут сейчас добиваться челноки, это убедить Москву и Киев хотя бы вернуться за стол переговоров», – сказал Ермолаев.

Он выразил сомнения, что найдутся какие-то соприкосновения сторон.