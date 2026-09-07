«Переговорами с Москвой и не пахнет – уровень психоза зашкаливает» – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
07.09.2026 18:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Киеву нужно было не доводить до нынешней «эскалации 2.0», которая в разы разрушительнее и жёстче, а идти на переговоры ещё весной, когда оставалось уладить только политические пункты.

Об этом на канале «MayakUA» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву нужно было не доводить до нынешней «эскалации 2.0», которая в разы разрушительнее и...

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«По состоянию на осень 2026 г. мы имеем ответку России, эскалацию 2.0, которая стала более высока по технологическому уровню, более жестока для украинского тыла, разрушительная. Всё очень непросто на фронте.

И мы видим куда более жёсткую дипломатическую позицию Москвы, которая даже открыто говорит, что она теперь не верит в дипломатию, не видит, с кем вести переговоры – и будет добиваться своих целей силой.

Появление сейчас американской дипломатии я рассматриваю как латание внутриамериканских проблем. Трампу очень важно продемонстрировать, что у него на внешнем фронте всё более-менее под контролем.

Если не удалось достичь абсолютного мира, то с помощью своих челноков он возвращает переговорный процесс. Максимум, чего будут сейчас добиваться челноки, это убедить Москву и Киев хотя бы вернуться за стол переговоров», – сказал Ермолаев.

Он выразил сомнения, что найдутся какие-то соприкосновения сторон.

«Уровень этого психоза и напряжения такой, что я даже слабо представляю серьёзные переговоры, скорее, это будет опять принюхивание. Решать нужно было весной, когда рабочие группы признали, что остались только политические вопросы.

А сейчас мы многое потеряли в этой дипломатии. Плюс недоверие, плюс взаимные обиды уже, я думаю, даже на личном уровне. Мы слышали от Путина, что нет у него интересов встречаться с Зеленским лично», – вздыхал укро-эксперт.

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