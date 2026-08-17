Иноагент Венедиктов взялся оправдывать эпик фейл Зеленского
Бездарно закончившиеся «40 дней принуждения России к миру» украинского узурпатора Владимира Зеленского были «удачным пиар-шагом».
Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«С самого начала было понятно, что эти 40 дней это ни про что. Там главное другое. Это так называемая битва городов и перенос ударов на другие объекты с обеих сторон. И 41-й день такой же, как 40-й. Ничего не изменилось.
Сегодня 50-й день такой же, как 49-й. Пиарочные заявления президента мне не кажутся интересными… Если генштаб ставил перед собой цель повысить тревожность россиян, то тревожность удалось повысить, безусловно», – рассуждал Венедиктов.
О том, какие настроения у украинцев после ударов баллистикой, он не знает, так же, как о том, почему Зеленский по окончании своей «удачной пиар-атаки» попросил о перемирии на море.
English version :: Читать на английском Иноагент Венедиктов взялся оправдывать эпик фейл Зеленского