Профессор Оксфорда: «Европейцы понемногу начинают осознавать, что Украина в НАТО – красная линия для России»

Игорь Шкапа.  
17.08.2026 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 672
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина


Москва не согласится на вступление Украины в Североатлантический альянс, поскольку это будет означать поражение России в войне.

Об этом в эфире подкаста Neutrality Studies заявил британский политолог, профессор Кембриджского университета, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва не согласится на вступление Украины в Североатлантический альянс, поскольку это будет означать поражение...

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Ведущий напомнил своему гостю, что тот еще в апреле 2022 года написал эссе, в котором высказал мнение, что именно отказ от нейтралитета Украины и объявленный курс на членство в НАТО стали причиной российской СВО.

Ливен в ответ напомнил, что к выводам о невозможности и ненужности вступления в НАТО теперь пришел и экс-главком ВСУ, посол в Лондоне Валерий Залужный.

«А ведь на встрече в Лондоне Германия, Франция, Великобритания и Зеленский заявили, что Украина должна сохранять право вступить в любой военный альянс. Но ведь для России это одна из «красных линий». Ведь, учитывая, что они начали войну во многом именно для того, чтобы не допустить этого, согласие с таким условием означало бы для них, по сути, признание поражения», – сказал профессор.

По его словам, обсуждения нейтрального статуса Украины Запад мог бы использовать как предмет торга, но заметил, что для этого пришлось бы начать реальные переговоры с Россией, от которых раньше в Европе категорически отказывались.

«Сейчас они вроде бы начинают склоняться к этому. Но, конечно, здесь возникает серьезная проблема с европейцами. Трамп, похоже, вполне готов, он, собственно, уже принял этот момент, но европейцы тоже должны подключиться, иначе… у русских есть веские опасения, что в 2028 году победят демократы и аннулируют любое соглашение, заключенное Трампом.

Так что должна быть всеобъемлющая сделка.

Европейцы, разумеется, также призывают к предварительному прекращению огня, что просто абсурдно. Во-первых, русские на это не пойдут. Во-вторых, это означало бы ситуацию, подобную той, что была в период с 2014 по 2022 год — крайне нестабильную. Режим перемирия постоянно нарушался бы, и это с большой долей вероятности привело бы к новой войне», – подчеркнул британец.

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English version :: Читать на английском Профессор Оксфорда: «Европейцы понемногу начинают осознавать, что Украина в НАТО – красная линия для России»

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