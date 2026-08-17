Профессор Оксфорда: «Европейцы понемногу начинают осознавать, что Украина в НАТО – красная линия для России»

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Москва не согласится на вступление Украины в Североатлантический альянс, поскольку это будет означать поражение России в войне.

Об этом в эфире подкаста Neutrality Studies заявил британский политолог, профессор Кембриджского университета, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил своему гостю, что тот еще в апреле 2022 года написал эссе, в котором высказал мнение, что именно отказ от нейтралитета Украины и объявленный курс на членство в НАТО стали причиной российской СВО.

Ливен в ответ напомнил, что к выводам о невозможности и ненужности вступления в НАТО теперь пришел и экс-главком ВСУ, посол в Лондоне Валерий Залужный.

«А ведь на встрече в Лондоне Германия, Франция, Великобритания и Зеленский заявили, что Украина должна сохранять право вступить в любой военный альянс. Но ведь для России это одна из «красных линий». Ведь, учитывая, что они начали войну во многом именно для того, чтобы не допустить этого, согласие с таким условием означало бы для них, по сути, признание поражения», – сказал профессор.

По его словам, обсуждения нейтрального статуса Украины Запад мог бы использовать как предмет торга, но заметил, что для этого пришлось бы начать реальные переговоры с Россией, от которых раньше в Европе категорически отказывались.