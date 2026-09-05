«Будем побеждать дефолт купюрами с Бандерой» – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
05.09.2026 23:03
  (Мск) , Киев
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Украина, Финансы


Введённая на днях в оборот на Украине банкнота в 2000 гривен с портретом диссидента-антисоветчика Василия Стуса станет предвестником краха финансовой системы страны.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Введённая на днях в оборот на Украине банкнота в 2000 гривен с портретом диссидента-антисоветчика...

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«Финансовая проблема является ключевой для Украины. Не будет денег – мне ли вам говорить, какие будут последствия. Пока что премьер-министр Украины Корецкий обещает повысить зарплаты учителям, не сокращать социальные статьи расходов. Но мне кажется, тут иных вариантов, кроме как резать по живому, не останется.

Плюс, есть ещё очень плохой знак – пошла купюра 2000 гривен с Василием Стусом. Но, я думаю, не за горами время, когда надо будет печать и купюры в 5000 гривен. Это уже, наверное, с портретом Степана Бандеры», – сказал Золотарев.

«Но для обывателя это очень дурной знак. Обычно, когда начинают печатать купюры с дополнительными нулями – это предвестник краха финансовой системы.

А, значит, лучше храните свои деньги в трёхлитровых банках. Потому что в таких ситуациях обычно происходят катастрофические события для финансовой системы – дефолт, и так далее», – предостерёг эксперт.

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English version :: Читать на английском «Будем побеждать дефолт купюрами с Бандерой» – укро-эксперт

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