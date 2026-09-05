Введённая на днях в оборот на Украине банкнота в 2000 гривен с портретом диссидента-антисоветчика Василия Стуса станет предвестником краха финансовой системы страны.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финансовая проблема является ключевой для Украины. Не будет денег – мне ли вам говорить, какие будут последствия. Пока что премьер-министр Украины Корецкий обещает повысить зарплаты учителям, не сокращать социальные статьи расходов. Но мне кажется, тут иных вариантов, кроме как резать по живому, не останется.

Плюс, есть ещё очень плохой знак – пошла купюра 2000 гривен с Василием Стусом. Но, я думаю, не за горами время, когда надо будет печать и купюры в 5000 гривен. Это уже, наверное, с портретом Степана Бандеры», – сказал Золотарев.