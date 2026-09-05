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Никакой реальной смены режима в нынешних условиях на Украине невозможно – максимум, Запад просто поменяет там главную марионетку.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тенденция такая, что большинство украинцев хотели бы, чтобы война закончилась даже на неприятных для Украины условиях. Но вопрос в том, кто ж их спрашивать будет? Фактически, на Украине установлена диктатура. Да, там есть внутренние противоречия, но там есть одно интересное свойство – эта диктатура присягнула Западу. А Западу выгодно продолжение войны», – сказал Михеев.