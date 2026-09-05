Сергей Михеев: Украинцы сами не поднимутся против бандеровской диктатуры, а возможности России ограничены
Никакой реальной смены режима в нынешних условиях на Украине невозможно – максимум, Запад просто поменяет там главную марионетку.
Об этом на канале газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тенденция такая, что большинство украинцев хотели бы, чтобы война закончилась даже на неприятных для Украины условиях. Но вопрос в том, кто ж их спрашивать будет?
Фактически, на Украине установлена диктатура. Да, там есть внутренние противоречия, но там есть одно интересное свойство – эта диктатура присягнула Западу. А Западу выгодно продолжение войны», – сказал Михеев.
«Украинская верхушка продала свою страну в аренду Западу как пушечное мясо в войне с Россией. Они не лидеры нации, а какие-то жестокие надсмотрщики. Цепные собаки, которые продали свой народ и страну.
Поэтому там и диктатура, хотя они и могут спорить по каким-то другим вопросам.
На Украине достаточное количество людей хотели бы окончания войны. Но у них нет возможности высказать своё мнение. Люди запуганы, это очень жестокий террор и давление. Людям страшно, и всё, на что они способны – это спрятаться и убежать.
А чтобы организоваться, и что-то делать – нужны вожаки. А вожаков внутри украинской элиты нет. И российские возможности крайне ограничены», – добавил он.
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