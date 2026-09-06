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Вслед за Русским домом в Берлине необходимо закрыть представительство Россотрудничества в Дрездене, расположенное в особняке, когда-то использовавшемся советскими войсками в ГДР.

Такой призыв опубликовало антироссийское немецкое издание Correctiv (в списке нежелательных организаций в РФ, получает средства от организаций, косвенно связанных с правительством Германии) в материале журналистов Алексея Хока и Сильвии Штебер (на фото), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не ограничивает свою деятельность Берлином: агентство также управляет ответвлением в Дрездене за Русским домом – в значительной степени скрытым от общественности», – говорится в публикации.

Указывается, что учреждение в Дрездене проводит языковые курсы, оказывает консульские услуги, там есть русская библиотека.

Однако негодование заукраинцев вызвало проведение в Русских домах Германии нескольких мероприятий.

Например, презентации книги, рассказывавшей, что «неонацисты руководят курсом Украины». Кроме того, проходил показ фильма «Холокост: нити памяти», где раскрывалась роль бандеровцев в уничтожении еврейского населения, и т.п.

«Это главный государственный объект для гибридного влияния Кремля. В течение многих лет он функционировал как зонтичная организация для сети российских соотечественников и агентов влияния, и финансировал пропагандистские проекты», – пишет Correctiv.

Главное же обвинение – «Русский дом является прикрытием для разведывательной деятельности».

Интересно, что далее авторы-русофобы опровергают сами себя.

Издание приводит данные неназванного представителя Службы защиты конституции ФРГ. Он сообщил, что за Русским домом в Берлине «постоянное наблюдение велось в течение длительного времени» – и, похоже, накопать ничего не удалось.

«В органах безопасности сейчас есть уверенность, что Россия в настоящее время не осмеливается проводить разведывательные встречи в Русском доме из-за интенсивного наблюдения», – пытаются найти объяснение авторы-русофобы.

Они настаивают на необходимости закрытия российских культурных центров, даже если из РФ будут в ответ выдворены немецкие учреждения.

«Чего стоит деятельность Гете-института в этих условиях, когда на другой чаше весов – закрытие потенциального разведывательного гнезда в собственной столице?» – настаивают русофобы.

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