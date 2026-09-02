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Правительство Фридриха Мерца не предпринимает никаких действий в отношении Украины, чьи граждане задержаны по подозрению в совершении диверсий на трубопроводах «Северный поток».

Однако при этом немецкие власти идут новый виток эскалации с Москвой, объявляя о закрытии Русского дома в Берлине и консульства РФ в Бонне под предлогом ответа на «гибридные» российские диверсии. На это обратила внимание немецкий левый политик Сара Вагенкнехт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если за этим стоит Россия, дрон, который не нанес никакого ущерба, – это не повод раздувать крайне опасную эскалацию, которая может закончиться войной с Россией и унести жизни миллионов людей. Странно, что приписываемые России дроны никогда не взрываются, в то время как единственный теракт, приведший к масштабным разрушениям за счет нашей страны, – теракт против «Северного потока», – был осуществлен не из России, а из Украины, и здесь реакция федерального правительства до сих пор не последовала. Мерц все ближе подводит нас к войне с Россией», – написала Вагенкнехт в своём блоге.

Ранее полковник Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, которого западная пресса называла куратором теракта, заявил, что «Северные потоки» были законной целью для любого гражданина Украины, потому что они обеспечивали доходы в бюджет России от продажи газа.