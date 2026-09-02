Сара Вагенкнехт: Почему Мерц выдворяет «Русский дом», но молчит о подрыве «Северных потоков» украинцами?

Михаил Рябов.  
02.09.2026 12:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1803
 
Германия, Политика, Россия, Украина


Правительство Фридриха Мерца не предпринимает никаких действий в отношении Украины, чьи граждане задержаны по подозрению в совершении диверсий на трубопроводах «Северный поток».

Однако при этом немецкие власти идут новый виток эскалации с Москвой, объявляя о закрытии Русского дома в Берлине и консульства РФ в Бонне под предлогом ответа на «гибридные» российские диверсии. На это обратила внимание немецкий левый политик Сара Вагенкнехт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Фридриха Мерца не предпринимает никаких действий в отношении Украины, чьи граждане задержаны по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Даже если за этим стоит Россия, дрон, который не нанес никакого ущерба, – это не повод раздувать крайне опасную эскалацию, которая может закончиться войной с Россией и унести жизни миллионов людей.

Странно, что приписываемые России дроны никогда не взрываются, в то время как единственный теракт, приведший к масштабным разрушениям за счет нашей страны, – теракт против «Северного потока», – был осуществлен не из России, а из Украины, и здесь реакция федерального правительства до сих пор не последовала.

Мерц все ближе подводит нас к войне с Россией», – написала Вагенкнехт в своём блоге.

Ранее полковник Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, которого западная пресса называла куратором теракта, заявил, что «Северные потоки» были законной целью для любого гражданина Украины, потому что они обеспечивали доходы в бюджет России от продажи газа.

Метки:

English version :: Читать на английском Сара Вагенкнехт: Почему Мерц выдворяет «Русский дом», но молчит о подрыве «Северных потоков» украинцами?

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора