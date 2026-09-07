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Наркоман Зеленский сам сделал пас Москве, озвучив угрозы устроить воздушную блокаду России.

Об этом на канале «РевСовет» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский за свою семилетнюю карьеру делал много заявлений – странных, неисполнимых, идиотских. Чего только стоит «миллиард деревьев» и т.д. Теперь – закрытие пространства России. Это было сказано так, что дало возможность сразу же говорить не о военных, а о гражданских самолётах, перелётов, намёки – компании, уходите. Как по мне, это был пас. Был он осознанный, был он из-за злоупотребления веществами? Зеленский же хороший – это кокаин плохой. Был дан козырь, что Россия сразу заявила о том, что это террористы. [Это не с подачи Запада, личная инициатива?] – думаю, это какие-то игрища возбуждённого мозга. Западные партнёры, при всём моём критическом отношении к ним и их желанию воевать жизнями украинцев, они очень трепетно относятся к авиации. И они понимают, что любые игры с гражданской авиацией могут привести к обвинению в терроризме», – рассуждал Мосийчук.