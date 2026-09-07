«Вова хороший – это кокаин был плохой» – бывший «азовец» о заявлении Зеленского
Наркоман Зеленский сам сделал пас Москве, озвучив угрозы устроить воздушную блокаду России.
Об этом на канале «РевСовет» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский за свою семилетнюю карьеру делал много заявлений – странных, неисполнимых, идиотских. Чего только стоит «миллиард деревьев» и т.д.
Теперь – закрытие пространства России. Это было сказано так, что дало возможность сразу же говорить не о военных, а о гражданских самолётах, перелётов, намёки – компании, уходите.
Как по мне, это был пас. Был он осознанный, был он из-за злоупотребления веществами? Зеленский же хороший – это кокаин плохой. Был дан козырь, что Россия сразу заявила о том, что это террористы.
[Это не с подачи Запада, личная инициатива?] – думаю, это какие-то игрища возбуждённого мозга. Западные партнёры, при всём моём критическом отношении к ним и их желанию воевать жизнями украинцев, они очень трепетно относятся к авиации. И они понимают, что любые игры с гражданской авиацией могут привести к обвинению в терроризме», – рассуждал Мосийчук.
«Если, не дай Бог, завтра произойдёт даже авиакатастрофа с гражданским самолётом, после этих заявлений придётся уже доказывать, что ты не цветной телевизор, и что самолёт упал из-за погодных условий и т.д.
А если ещё, не дай Бог, какой-то дрон врежется или повлияет – всё, это клеймо терроризма. Для чего это было сделано? Ещё раз, могу объяснить это только одним: Вова Зеленский хороший – кокаин был плохой», – негодовал националист.
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