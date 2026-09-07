«Вова хороший – это кокаин был плохой» – бывший «азовец» о заявлении Зеленского

Максим Столяров.  
07.09.2026 16:08
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Наркоман Зеленский сам сделал пас Москве, озвучив угрозы устроить воздушную блокаду России.

Об этом на канале «РевСовет» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наркоман Зеленский сам сделал пас Москве, озвучив угрозы устроить воздушную блокаду России. Об этом...

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«Зеленский за свою семилетнюю карьеру делал много заявлений – странных, неисполнимых, идиотских. Чего только стоит «миллиард деревьев» и т.д.

Теперь – закрытие пространства России. Это было сказано так, что дало возможность сразу же говорить не о военных, а о гражданских самолётах, перелётов, намёки – компании, уходите.

Как по мне, это был пас. Был он осознанный, был он из-за злоупотребления веществами? Зеленский же хороший – это кокаин плохой. Был дан козырь, что Россия сразу заявила о том, что это террористы.

[Это не с подачи Запада, личная инициатива?] – думаю, это какие-то игрища возбуждённого мозга. Западные партнёры, при всём моём критическом отношении к ним и их желанию воевать жизнями украинцев, они очень трепетно относятся к авиации. И они понимают, что любые игры с гражданской авиацией могут привести к обвинению в терроризме», – рассуждал Мосийчук.

«Если, не дай Бог, завтра произойдёт даже авиакатастрофа с гражданским самолётом, после этих заявлений придётся уже доказывать, что ты не цветной телевизор, и что самолёт упал из-за погодных условий и т.д.

А если ещё, не дай Бог, какой-то дрон врежется или повлияет – всё, это клеймо терроризма. Для чего это было сделано? Ещё раз, могу объяснить это только одним: Вова Зеленский хороший – кокаин был плохой», – негодовал националист.

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