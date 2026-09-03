Любой упавший в РФ самолёт теперь повесят на Зеленского – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
03.09.2026 13:48
  (Мск) , Киев
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Политика, Украина


После угроз кокаиниста Зеленского устроить воздушную блокаду России любая авария сможет трактоваться как киевский теракт.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После угроз кокаиниста Зеленского устроить воздушную блокаду России любая авария сможет трактоваться как киевский...

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«Он сыграл на публику, ему поаплодировали. Он не думает о последствиях.

Но если завтра, не дай Бог, в России упадет какой-нибудь гражданский самолет, этого будет абсолютно достаточно для того, чтобы обвинить Украину, Зеленского и все украинское руководство в том, что они воплотили свои обещания», – сказал Бондаренко.

«Зачем так себя ведет Зеленский? Это уже не первый раз. Это не от большого ума.

Он человек далеко не большого ума, не выдающийся интеллектуальных способностей. Когда-то еще в декабре 2019 года он сказал известную фразу: «У меня нет времени мыслить стратегически». Эту фразу можно было ограничить вообще словами «мне нет времени мыслить».

Так что он играет на публику. Ему говорят: «Владимир Александрович, если вы скажете подобного рода фразу, то ваши рейтинги сразу же поднимутся на 4%».

И он живет в медиа-режиме. Для него вопросы рейтинга, вопросы медиа – это его стихия. Он так живет со времен «95-го квартала», – добавил эксперт.

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English version :: Читать на английском Любой упавший в РФ самолёт теперь повесят на Зеленского – украинский политолог

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