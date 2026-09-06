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Недавняя вооруженная разборка в Киеве между подразделениями ГУР и СБУ – это признак махновщины в укранских силовых структурах.

Об этом в эфире видеоблога, который ведет Сергей Любарский, в прошлом харьковчанин, но уже давно живущий в США и получивший американское гражданство, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Друзенко считает, что ВСУ до сих пор «в прямом смысле народная армия».

«Даже в хороших подразделениях, в лучших подразделениях, в том же ГУР, значительная часть финансового, материального ресурса поставляют люди, поставляют местные общины, поставляют волонтеры. Ну, волонтеры почти вымерли, как класс. Поставляют бизнесы», – говорит ВСУшник.

По его словам, в этом кроется одна из проблем.