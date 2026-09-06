Палач из ВСУ: «Украинскую армию захлёстывает махновщина»
Недавняя вооруженная разборка в Киеве между подразделениями ГУР и СБУ – это признак махновщины в укранских силовых структурах.
Об этом в эфире видеоблога, который ведет Сергей Любарский, в прошлом харьковчанин, но уже давно живущий в США и получивший американское гражданство, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Друзенко считает, что ВСУ до сих пор «в прямом смысле народная армия».
«Даже в хороших подразделениях, в лучших подразделениях, в том же ГУР, значительная часть финансового, материального ресурса поставляют люди, поставляют местные общины, поставляют волонтеры. Ну, волонтеры почти вымерли, как класс. Поставляют бизнесы», – говорит ВСУшник.
По его словам, в этом кроется одна из проблем.
«Когда армию кормит народ, соответственно, она чувствует себя гораздо больше как махновцы, а не как классическая армия, которая по определению должна быть на содержании государства, распределяющего налоги.
И думаю, что это на самом деле только первые звоночки. Царь слабеет, кормовая база схлопывается, а структуры привыкли бороться за ресурсы. И это не распределение бюджетного пирога», – резюмировал Друзенко.
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