Палач из ВСУ: «Украинскую армию захлёстывает махновщина»

Игорь Шкапа.  
06.09.2026 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Недавняя вооруженная разборка в Киеве между подразделениями ГУР и СБУ – это признак махновщины в укранских силовых структурах.

Об этом в эфире видеоблога, который ведет Сергей Любарский, в прошлом харьковчанин, но уже давно живущий в США и получивший американское гражданство, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавняя вооруженная разборка в Киеве между подразделениями ГУР и СБУ – это признак махновщины...

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Друзенко считает, что ВСУ до сих пор «в прямом смысле народная армия».

«Даже в хороших подразделениях, в лучших подразделениях, в том же ГУР, значительная часть финансового, материального ресурса поставляют люди, поставляют местные общины, поставляют волонтеры. Ну, волонтеры почти вымерли, как класс. Поставляют бизнесы», – говорит ВСУшник.

По его словам, в этом  кроется одна из проблем.

«Когда армию кормит народ, соответственно, она чувствует себя гораздо больше как махновцы, а не как классическая армия, которая по определению должна быть на содержании государства, распределяющего налоги.

И думаю, что это на самом деле только первые звоночки. Царь слабеет, кормовая база схлопывается, а структуры привыкли бороться за ресурсы. И это не распределение бюджетного пирога», – резюмировал Друзенко.

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