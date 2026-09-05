Китайский политолог: Япония готовит свою ядерную бомбу и хочет оспорить итоги 1945 года

Максим Столяров.  
05.09.2026 15:02
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Япония


Япония уже грезит о создании собственного ядерного оружия, что позволит Токио заявить претензии о пересмотре условий капитуляции 1945 года.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил вице-президент аналитического центра «Китай и глобализация» Виктор Гао, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Япония уже грезит о создании собственного ядерного оружия, что позволит Токио заявить претензии о...

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«Мы видим ростки нового неонацизма и неомилитаризма в Японии. Расширение экспансии – это ужасно, поскольку Япония хочет повернуть вспять историю, и подвергнуть сомнению ту безоговорочную капитуляцию, которая была подписана в 1945 году.

Мы не должны позволять Японии построить свою атомную бомбу, потому что, как только они ее получат, это сразу переведет ее в состав злых государств, которые поддерживают вот такой милитаризм.

Если судить по принципам капитуляции – Япония не имела права иметь свои вооруженные силы. Поэтому как мы можем позволить это? Тем более, что сейчас они пытаются даже воевать в космосе с Россией или с кем-то еще.

Мы не должны поддерживать это. Мы должны бороться с вот этими ростками неофашизма, неонацизма и так далее», – сказал Гао.

«Я хотел бы всем в США сказать, включая президента Дональда Трампа, и министра войны, который раньше назывался «министром обороны»: вам нужно вспомнить Перл-Харбор.

Все в США, каждый американец должен помнить трагедию Перл-Харбора и не позволять возрождению фашизма в Японии», – добавил он.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости пересмотреть табу на ввоз, хранение и создание ядерного оружия.

Япония обладает огромными запасами плутония и технологиями переработки ядерного топлива. Теоретически, это позволяет разработать и начать производство ядерного оружия.

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English version :: Читать на английском Китайский политолог: Япония готовит свою ядерную бомбу и хочет оспорить итоги 1945 года

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