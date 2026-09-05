Япония уже грезит о создании собственного ядерного оружия, что позволит Токио заявить претензии о пересмотре условий капитуляции 1945 года.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил вице-президент аналитического центра «Китай и глобализация» Виктор Гао, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим ростки нового неонацизма и неомилитаризма в Японии. Расширение экспансии – это ужасно, поскольку Япония хочет повернуть вспять историю, и подвергнуть сомнению ту безоговорочную капитуляцию, которая была подписана в 1945 году.

Мы не должны позволять Японии построить свою атомную бомбу, потому что, как только они ее получат, это сразу переведет ее в состав злых государств, которые поддерживают вот такой милитаризм.

Если судить по принципам капитуляции – Япония не имела права иметь свои вооруженные силы. Поэтому как мы можем позволить это? Тем более, что сейчас они пытаются даже воевать в космосе с Россией или с кем-то еще.

Мы не должны поддерживать это. Мы должны бороться с вот этими ростками неофашизма, неонацизма и так далее», – сказал Гао.