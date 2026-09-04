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Продвижение русского языка в Азии – это не только гуманитарная составляющая, но и часть экономической и технологической стратегии России.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил замдиректора по развитию Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние годы наше сотрудничество между Россией и Азией очень изменилось. Оно уже не сводится только к торговле готовыми товарами, к отдельным инвестиционным проектам. Всё большее значение приобретают сложные проекты: локализация производств, технологический трансфер. Не забывайте, что наша страна — это первая экономика Европы, это четвёртая экономика мира по паритету покупательной способности и девятая экономика мира по привлекательности потребительского рынка. Представляете, вот перед нами только восемь стран… одна из самых привлекательных потребительских экономик мира», – сказал спикер.

«Для предпринимателей из Азии русский язык — это не дополнительный гуманитарный навык, это элемент его конкурентоспособности на нашем рынке. Для иностранных азиатских инженеров, исследователей, молодых управленцев – всё это непосредственно инструмент входа. Таким образом, если мы с этой стороны посмотрим, то для России продвижение русского языка в Азии — это не только некая гуманитарная программа, это такая часть экономической и даже технологической стратегии», – добавил Кузнецов.

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