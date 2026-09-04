Разворот России на Восток перестал быть декларацией, – экс-депутат Рижской думы
Восточный экономический форум демонстрирует, что внешнеполитическая и торговая переориентация России перестала быть просто декларацией.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов, ныне – эксперт института стран СНГ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Он становится практикой: через инвестиции, расчёты, инфраструктуру, совместные производства и долгосрочные интересы деловых кругов стран Азии.
Дальний Восток всё заметнее становится не периферией, а пространством, через которое Россия встраивается в экономику Большой Евразии и Тихоокеанского региона.
Важны проекты, связанные с международным коридором Мохэ—Найба, развитием Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Это уже не региональная повестка в узком смысле, а работа над новой географией российской торговли, логистики и внешнеэкономических связей», – заявил Панкратов.
Он прогнозирует, что оценивать итоги ВЭФ можно будет «через 2-3 года — по объёму реально вложенных средств, введённым объектам, грузопотоку и созданным рабочим местам».
Однако уже сегодня, считает Панкратов, не приходится говорить о какой-то изоляции РФ.
«В форуме приняли участие более 9,3 тысячи человек из 78 стран, включая представителей 18 государств, которые Москва относит к недружественным. Это однозначно означает другое: попытка превратить Россию в экономически и дипломатически невидимую страну не достигла своей цели.
Изоляция — это отсутствие контактов, переговоров, торговли, инвестиций и интереса к совместным проектам. В условиях, когда мировой центр экономического роста смещается в Азию, именно способность России поддерживать и расширять связи с государствами АТР приобретает первостепенное значение.
Россия не изолирована. У России есть пространство для манёвра, партнёры и собственная стратегия на восточном направлении».
English version :: Читать на английском Разворот России на Восток перестал быть декларацией, – экс-депутат Рижской думы