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Восточный экономический форум демонстрирует, что внешнеполитическая и торговая переориентация России перестала быть просто декларацией.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов, ныне – эксперт института стран СНГ.

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«Он становится практикой: через инвестиции, расчёты, инфраструктуру, совместные производства и долгосрочные интересы деловых кругов стран Азии. Дальний Восток всё заметнее становится не периферией, а пространством, через которое Россия встраивается в экономику Большой Евразии и Тихоокеанского региона. Важны проекты, связанные с международным коридором Мохэ—Найба, развитием Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Это уже не региональная повестка в узком смысле, а работа над новой географией российской торговли, логистики и внешнеэкономических связей», – заявил Панкратов.

Он прогнозирует, что оценивать итоги ВЭФ можно будет «через 2-3 года — по объёму реально вложенных средств, введённым объектам, грузопотоку и созданным рабочим местам».

Однако уже сегодня, считает Панкратов, не приходится говорить о какой-то изоляции РФ.