«Европейское будущее Беларуси начнётся с развала России» – воюющий за ВСУ змагар
Погибшие в рядах ВСУ белорусские змагары «подадут пример будущим поколениям».
Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший боевик змагарского «полка Калиновского», перешедший в 13-ю бригаду НГУ «Хартия» Владислав «Соня» Соловей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий допустил, что «европейское будущее Белоруссии под очень большим вопросом».
«Нет. Во-первых, ничто не вечно. Когда-то и Польша была в составе Советского Союза, когда он существовал. Он развалился. Российская Федерация тоже развалится рано или поздно, по крайней мере, она всё для этого делает.
Второе – да, любые формы национализма в Белоруссии страстно выдавливались, потому что независимость порождает у людей самосознание…», – возражал «Соня».
«Я бы этого очень хотел [что «настоящая белорусская армия рождается сейчас на Украине»]. Я об этом мечтаю. Может даже не целая, то хотя бы её часть. А даже если нет, то пускай мы и те, кто уже остался тут навсегда из наших братьев, подадут пример будущим поколениям», – разглагольствовал змагар.
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