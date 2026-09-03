«Европейское будущее Беларуси начнётся с развала России» – воюющий за ВСУ змагар

Вадим Москаленко.  
03.09.2026 21:56
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Погибшие в рядах ВСУ белорусские змагары «подадут пример будущим поколениям».

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший боевик змагарского «полка Калиновского», перешедший в 13-ю бригаду НГУ «Хартия» Владислав «Соня» Соловей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Погибшие в рядах ВСУ белорусские змагары «подадут пример будущим поколениям». Об этом в интервью...

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Ведущий допустил, что «европейское будущее Белоруссии под очень большим вопросом». 

«Нет. Во-первых, ничто не вечно. Когда-то и Польша была в составе Советского Союза, когда он существовал. Он развалился. Российская Федерация тоже развалится рано или поздно, по крайней мере, она всё для этого делает.

Второе – да, любые формы национализма в Белоруссии страстно выдавливались, потому что независимость порождает у людей самосознание…», – возражал «Соня».

«Я бы этого очень хотел [что «настоящая белорусская армия рождается сейчас на Украине»]. Я об этом мечтаю. Может даже не целая, то хотя бы её часть. А даже если нет, то пускай мы и те, кто уже остался тут навсегда из наших братьев, подадут пример будущим поколениям», – разглагольствовал змагар.

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