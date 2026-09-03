Погибшие в рядах ВСУ белорусские змагары «подадут пример будущим поколениям».

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший боевик змагарского «полка Калиновского», перешедший в 13-ю бригаду НГУ «Хартия» Владислав «Соня» Соловей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий допустил, что «европейское будущее Белоруссии под очень большим вопросом».

«Нет. Во-первых, ничто не вечно. Когда-то и Польша была в составе Советского Союза, когда он существовал. Он развалился. Российская Федерация тоже развалится рано или поздно, по крайней мере, она всё для этого делает.

Второе – да, любые формы национализма в Белоруссии страстно выдавливались, потому что независимость порождает у людей самосознание…», – возражал «Соня».