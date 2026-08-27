Очередной бульбасрач: мужа Тихановской в тюрьме завербовал КГБ

Елена Острякова.  
27.08.2026 18:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 398
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал


Муж самопровозглашенной «президентки Беларуси» Сергей Тихановский сидел  в одиночке, потому что его «не приняла не одна камера».

Об этом бывшая соратница Тихановского по блогерству, оголтелая русофобка Ольга Токарчук заявила в эфире «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Муж самопровозглашенной «президентки Беларуси» Сергей Тихановский сидел  в одиночке, потому что его «не приняла...

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«Ты, конечно, сидел. Сидел сложно. Но выходят люди, не только политзаключенные, но и просто заключенные и задают вопросы, почему тебя не приняла ни одна камера…

Может, ты это людям расскажешь? Может, ты расскажешь людям, почему за все время, пока ты сидел, ты не поинтересовался про людей, которые из-за тебя сели. В общем, про тюрьму есть вопросики», – сказала Токарчук.

Так она ответила на пост в соцсетях Тихановского, где он обвинил соратников в том, что они продолжают развивать его канал «Страна для жизни» за гранты.

Опытная хабалка Токарчук тут же в ответ предъявила, что Сережа из тюрьмы вышел и жил на деньги жены, а она мыкалась в голой квартире в Вильнюсе.

«Сережа Тихановский, по словам людей, которые выходят, вроде как подписывал все бумажки, и судя по его действиям, я не удивлюсь. Потому что вместо того, чтобы скооперироваться против режима Лукашенко, он воюет с нами», – обвиняет Токарчук.

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English version :: Читать на английском Очередной бульбасрач: мужа Тихановской в тюрьме завербовал КГБ

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