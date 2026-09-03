«Нужно начать развал России, и тогда русские побегут из Крыма» – террорист Чубаров

Вадим Москаленко.  
03.09.2026 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 607
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Нужно организовать для России такую угрозу, которая для Москвы будет большим ужасом, чем потеря Крыма.

Об этом на канале ATR заявил главарь запрещённого в России экстремистского меджлиса террорист Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно организовать для России такую угрозу, которая для Москвы будет большим ужасом, чем потеря...

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«Все понимают, что Россия будет держаться за Крым до последнего. Не только из-за Путина и его окружения, а из-за пропаганды для значительной части российского общества Крым имеет очень символическое, глубокое для их понимания значение… Много кто думает, что они будут держаться за него до последнего, в том числе, шантажировать ядерным оружием, но говорить так преждевременно.

Всё будет зависеть от того, какие будут возникать ситуации. Россия может очень легко уйти из Крыма, но для этого необходимо, чтобы для Москвы возникали угрозы, которые будут с большим ужасом ей восприниматься, чем побег из Крыма», – разглагольствовал террорист.

Он привёл пример одной из таких угроз.

«Хотя бы распад России. Поэтому, если ситуация, связанная с российско-украинской войной, будет развиваться таким образом, что России будет реально угрожать распад, она уйдёт со всех оккупированных территорий», – вещал Чубаров.

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