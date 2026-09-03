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Западные участники, с одной стороны, пытаются держаться за Арктический совет, с другой затягивают в Арктику НАТО.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил Владислав Масленников – старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные участники Совета пока демонстрируют заинтересованность в сохранении данного формата, когда появятся условия для возобновления сотрудничества. Это слабо стыкуется с заявлениями руководства тех же стран в том ключе, что бизнеса, как раньше, с Россией быть не может, даже после окончания украинского конфликта. Поэтому здесь для восстановления работы необходимы реальные шаги со стороны всех семи западных арктических стран, которые одновременно являются и членами НАТО Пока что усилия с их стороны идут в противоположном направлении. НАТО продолжает усиленную милитаризацию Арктики. Принимаются всё новые пакеты санкций, что, в том числе, затрудняют реализацию проектов с международным участием в Арктике. В результате в высоких широтах, которые ранее отличались исключительно мирным сотрудничеством, сейчас нарастает военно-политическая напряжённость и усиливаются риски непреднамеренной эскалации», – сказал Масленников.

Он подчеркнул, что «доверие подорвано при полном отсутствии политического диалога», и без целенаправленных шагов по хотя бы частичному его восстановлению вряд ли сотрудничество будет возможным.