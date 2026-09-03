«Доверие окончательно подорвано» – НАТО превращает Арктический совет в чемодан без ручки для РФ

Максим Столяров.  
03.09.2026 18:58
  (Мск) , Владивосток
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Арктика, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия


Западные участники, с одной стороны, пытаются держаться за Арктический совет, с другой затягивают в Арктику НАТО.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил Владислав Масленников – старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные участники, с одной стороны, пытаются держаться за Арктический совет, с другой затягивают в...

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«Западные участники Совета пока демонстрируют заинтересованность в сохранении данного формата, когда появятся условия для возобновления сотрудничества. Это слабо стыкуется с заявлениями руководства тех же стран в том ключе, что бизнеса, как раньше, с Россией быть не может, даже после окончания украинского конфликта.

Поэтому здесь для восстановления работы необходимы реальные шаги со стороны всех семи западных арктических стран, которые одновременно являются и членами НАТО

Пока что усилия с их стороны идут в противоположном направлении. НАТО продолжает усиленную милитаризацию Арктики. Принимаются всё новые пакеты санкций, что, в том числе, затрудняют реализацию проектов с международным участием в Арктике.

В результате в высоких широтах, которые ранее отличались исключительно мирным сотрудничеством, сейчас нарастает военно-политическая напряжённость и усиливаются риски непреднамеренной эскалации», – сказал Масленников.

Он подчеркнул, что «доверие подорвано при полном отсутствии политического диалога», и без целенаправленных шагов по хотя бы частичному его восстановлению вряд ли сотрудничество будет возможным.

«Позиция западной Арктической семёрки, которая одной рукой пытается держаться за Арктический совет и сохранить организацию хотя бы на будущее, а другой затягивает в Арктику НАТО, крайне контрпродуктивна. Не просто отдаляет перспективы возобновления сотрудничества в Арктическом совете, но фактически чревата риском его превращения в чемодан без ручки», – добавил дипломат.

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