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Зе-власти никак не могут «выйти из шоу» и продолжают кормить украинцев заявлениями, запредельно далёкими от их реализации.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаю внимание на трагикомическое заявление вице-премьера пана Шмыгаля, где он сказал, что правительство изобрело такую архитектуру энергосистемы и такие защитные конструкции, которые защитят энергетические объекты от баллистики. Когда он это сказал, я понял, что они из этого шоу выйти не могут. Я не знаю, что они там изобрели, но ничего для того, чтобы построить многометровые бетонные укрытия, которые бы защитили от баллистики – это, во-первых, невозможно, и этого не было сделано. Зачем делать такие заявления, не могу себе представить», – негодовал укро-депутат.

«Но он пообещал… Сказал – всё, от баллистики мы защищены. Ну, к сожалению, ждём первую баллистику. Это немного печально, но посмотрим, что же будет после первого же удара», – добавил Кучеренко.

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