«До первого прилёта баллистики» – экс-министр ЖКХ об украинских защитных конструкциях

Вадим Москаленко.  
04.09.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2091
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Зе-власти никак не могут «выйти из шоу» и продолжают кормить украинцев заявлениями, запредельно далёкими от их реализации.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зе-власти никак не могут «выйти из шоу» и продолжают кормить украинцев заявлениями, запредельно далёкими...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Обращаю внимание на трагикомическое заявление вице-премьера пана Шмыгаля, где он сказал, что правительство изобрело такую архитектуру энергосистемы и такие защитные конструкции, которые защитят энергетические объекты от баллистики. Когда он это сказал, я понял, что они из этого шоу выйти не могут.

Я не знаю, что они там изобрели, но ничего для того, чтобы построить многометровые бетонные укрытия, которые бы защитили от баллистики – это, во-первых, невозможно, и этого не было сделано. Зачем делать такие заявления, не могу себе представить», – негодовал укро-депутат.

«Но он пообещал… Сказал – всё, от баллистики мы защищены. Ну, к сожалению, ждём первую баллистику. Это немного печально, но посмотрим, что же будет после первого же удара», – добавил Кучеренко.

Читайте также: «Зима будет страшной. Враг нашёл слабое место в нашей ПВО» – киевский авиаэксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «До первого прилёта баллистики» – экс-министр ЖКХ об украинских защитных конструкциях

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора