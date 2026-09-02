«Зима будет страшной. Враг нашёл слабое место в нашей ПВО» – киевский авиаэксперт

Вадим Москаленко.  
02.09.2026 17:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России пока достаточно бить реактивными «Геранями», баллистика снова подключится, когда будут «интересные цели» ближе к отопительному сезону.

Об этом в эфире «Киев 24» заявил киевский авиаэксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России пока достаточно бить реактивными «Геранями», баллистика снова подключится, когда будут «интересные цели» ближе...

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«Он [Путин] сейчас нащупал слабую сторону нашей малой ПВО – это именно отбитие реактивных «Шахедов». И Россия поняла, что такой тактикой они могут решить главный вопрос, связанный с тем, чтобы вся война перешла в воздух. Главная задача – это серьёзное психологическое давление на население, чтобы оно не высыпалось, чтобы оно было раздражено, не могло работать, чтобы не могли отправить детей в школу.

И для этого достаточно использования реактивных «Шахедов». Сейчас Россия вышла на производство около 3 тысяч этих «Шахедов» в месяц. Это получается сто дронов в сутки

Добавлять к этому ещё баллистические удары – это если будут цели. Такие более интересные цели для них будут, когда у нас начнётся отопительный сезон, конец сентября – начало октября, тогда они накопят и баллистические, и крылатые ракеты», – сказал Криволап.

«Зима будет достаточно тяжёлой, потому что государство ненадлежащим образом подготовилось. Видел сообщение, что наша киевская ТЭЦ будет восстановлена до октября этого года. Это меня удивляет. До октября будут довольно серьёзные удары, а она будет готова только к октябрю», – негодовал укро-эксперт.

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