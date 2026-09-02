России пока достаточно бить реактивными «Геранями», баллистика снова подключится, когда будут «интересные цели» ближе к отопительному сезону.

Об этом в эфире «Киев 24» заявил киевский авиаэксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он [Путин] сейчас нащупал слабую сторону нашей малой ПВО – это именно отбитие реактивных «Шахедов». И Россия поняла, что такой тактикой они могут решить главный вопрос, связанный с тем, чтобы вся война перешла в воздух. Главная задача – это серьёзное психологическое давление на население, чтобы оно не высыпалось, чтобы оно было раздражено, не могло работать, чтобы не могли отправить детей в школу.

И для этого достаточно использования реактивных «Шахедов». Сейчас Россия вышла на производство около 3 тысяч этих «Шахедов» в месяц. Это получается сто дронов в сутки…

Добавлять к этому ещё баллистические удары – это если будут цели. Такие более интересные цели для них будут, когда у нас начнётся отопительный сезон, конец сентября – начало октября, тогда они накопят и баллистические, и крылатые ракеты», – сказал Криволап.