Это вам за Энергодар: Россия в четыре раза нарастила удары по Никополю

Вадим Москаленко.  
04.09.2026 15:02
  (Мск) , Киев
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Россия, Спецоперация, Украина


С начала года количество применяемых по Никопольскому району российских ударных дронов выросло в два-четыре раза.

Об этом на канале «Новостная» заявил спикер 30 корпуса морской пехоты ВСУ Павел Дрогаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С начала года количество применяемых по Никопольскому району российских ударных дронов выросло в два-четыре...

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«Применение врагом ударных дронов на этом участке фронта, а мы сейчас в Никополе, очень активно.

Особенно сильно эта активность выросла весной. Если зимой мы фиксировали 500-1000 дронов в месяц, то уже с марта месяца количество ударных дронов выросло до 2000. И эта активность сохраняется», – сказал Дрогаль.

«Русские активно применяют БПЛА против критической инфраструктуры, объектов энергетики, и тому подобное.

Нельзя сказать, что в Никополе есть безопасные места. Но больше всего от ударов врага страдают районы, которые ближе к Днепру», – добавил укро-офицер.

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