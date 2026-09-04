Это вам за Энергодар: Россия в четыре раза нарастила удары по Никополю
С начала года количество применяемых по Никопольскому району российских ударных дронов выросло в два-четыре раза.
Об этом на канале «Новостная» заявил спикер 30 корпуса морской пехоты ВСУ Павел Дрогаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Применение врагом ударных дронов на этом участке фронта, а мы сейчас в Никополе, очень активно.
Особенно сильно эта активность выросла весной. Если зимой мы фиксировали 500-1000 дронов в месяц, то уже с марта месяца количество ударных дронов выросло до 2000. И эта активность сохраняется», – сказал Дрогаль.
«Русские активно применяют БПЛА против критической инфраструктуры, объектов энергетики, и тому подобное.
Нельзя сказать, что в Никополе есть безопасные места. Но больше всего от ударов врага страдают районы, которые ближе к Днепру», – добавил укро-офицер.
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