С начала года количество применяемых по Никопольскому району российских ударных дронов выросло в два-четыре раза.

Об этом на канале «Новостная» заявил спикер 30 корпуса морской пехоты ВСУ Павел Дрогаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Применение врагом ударных дронов на этом участке фронта, а мы сейчас в Никополе, очень активно.

Особенно сильно эта активность выросла весной. Если зимой мы фиксировали 500-1000 дронов в месяц, то уже с марта месяца количество ударных дронов выросло до 2000. И эта активность сохраняется», – сказал Дрогаль.