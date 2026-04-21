Никополь эффективно разносят не новички, а российские профи, – укро-военкор

Российская армия за неделю буквально парализовала жизнедеятельность занятого ВСУ города Никополь, который находится всего в полутора десятках километров от Запорожской АЭС.

Удары по украинским позициям наносят переброшенные на направление профессиональные команды дронщиков, пожаловался в эфире телеканала «Днепр ТВ» укро-военкор Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что сейчас происходит, то, что я вижу, те люди, которые сейчас там летают, наносят постоянные удары, они профессионалы, они уже не один год держат пульт в руках, это реально профессиональные убийцы.

Это люди, которые понимают технические и технологические особенности применения дронов, они ориентируются по городу, понимают, где находятся разные важные точки самом Никополе. То есть, это не любители, не новички, это действительно профессионалы», – сокрушается Пападин.