Залужный призвал гнать Китай из Черноморского региона

Экономическое распространение китайского влияния на страны Черноморского региона, несмотря на свою привлекательность, представляет опасность для целостности антироссийских альянсов этих государств.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Влияние внерегионального игрока, а именно Китая, уже является очевидным и бесспорным. И действительно, является сегодня если не угрозой, то точно вызовом, с которым надо считаться всем субъектам этого региона.

Китай постепенно и осторожно расширяет своё присутствие в Черноморском регионе. Традиционно, именно экономическое влияние Китая неуклонно растёт – и в целом приветствуется государствами региона через его привлекательность.

А такой очевидный интерес стран Чёрного моря к потенциалу китайского экономического сотрудничества может привести к совсем другому геополитическому образованию в регионе, которое в конце концов, вынудит пересмотреть роль всех субъектов региона.

Маловероятно, что это может вызвать конкуренцию и напряжённость в регионе, однако это точно, что сначала приведёт к потере критической инфраструктуры, а со временем фундаментальных союзников и институций», – вещал экс-главком ВСУ.