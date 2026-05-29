Ехать или не ехать: сухопутный коридор в Крым глазами очевидца

Курортный сезон, как известно, в Крыму год кормит, а туристический рынок весьма чувствителен к любой информации негативного характера, будь то мазутные пятна на берегу или «обсохшие» заправки. Сообщения об атаках БПЛА на автодорогах вовсе способны вызвать шквал отмен в отелях – семьи из десяти туристов добираются на полуостров автомобильным транспортом и большинство едут с детьми.

Поэтому информационная политика в Крыму относительно прилетов и попаданий весьма сдержанная и сведена до минимума – в местных пабликах сообщают о перекрытии движения по автодорогам или отключении электроэнергии до устранения причин аварии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возникшую пустоту при этом заполняют информационные вбросы противника, хвастающегося фото и видео горящих бензовозов и подбитых автомобилей. Утверждается, что украинские БПЛА хозяйничают не только в непосредственной близости от линии боевого столкновения, но и в тылу.

Это подтверждает и недавнее обращение главы Херсонской области Владимира Сальдо, который предупредил перевозчиков и автопутешественников об участившихся атаках на транспорт и дорожную инфраструктуру и попросил выбирать для поездок светлое время суток, избегать остановок на открытых участках дороги и не приближаться к обломкам БПЛА. Тоже самое сделал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Глава ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин, который регулярно ездит по сухопутному маршруту из Крыма в Ростов, напомнил, что Крым, Херсонская и Запорожская области входят в число прифронтовых, где указом президента введен средний уровень реагирования.

«Стопроцентной безопасности сегодня не может гарантировать никто. Понятно, что каждый участник движения, каждый турист хочет знать конкретно: можно ехать, или нет. И сегодня эти вопросы распространяются в большом количестве чатов, которые, в том числе, видит наш противник. Помимо того, что сегодня идёт специальная военная операция, идёт так называемая информационная гибридная война. И враг сегодня пытается, прежде всего, сеять панику. Его главная цель – срыв курортного сезона и срыв логистики», – подчеркнул Цуркин в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он напомнил, что атакам подвергается не только сухопутный коридор, а и все приграничные районы России, в том числе, Республика Крым. И, двигаясь по сухопутному маршруту, нужно избегать затяжных остановок и ускоряться при виде БПЛА в воздухе.

«Если говорить о грузовых автомобилях, то сегодня на трассу «Новороссия» заходит от 900 до 1 000 фур в сутки. Это огромное количество транспорта, которое занимается доставкой грузов в Крым и в новые регионы. И враг пытается прежде всего запугать людей. Потому что сегодня фактически перекрыть сухопутный коридор физически они не могут, а могут только запугивать и распространять ложную информацию о каких-то десятках, сотнях повреждённых грузовиков», – считает Цуркин.

Тем не менее, водители бензовозов и газовозов все чаще отказываются от рейсов по сухопутному коридору, поскольку за цистернами идет настоящая охота. Мониторинговый канал «Купол России» накануне сообщил об атаке БПЛА на 120-м км трассы «Таврида», после чего проезд на этом участке перекрыли и транспорт пустили в объезд. Очевидцы говорят о взрыве.

При этом дефицит топлива наблюдается повсеместно. В Севастополе ждут поступления марок АИ-92 и АИ-95, в Симферополе и других городах они есть на единичных заправках – и запасы быстро истощаются.

«К нам в министерство обращаются люди, уточняют, где есть топливо и почему его нет на конкретной заправке. Мы ещё с сентября прошлого года ввели в практику формирование реестра заправочных станций, на которых топливо в наличии или оно будет на следующий день, и этот реестр размещаем у себя на сайте и в соцсетях», – заверил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин и добавил, что используются все каналы доставки топлива в регион.

От себя добавим, что кардинально решить проблему с транспортным сообщением может только смещение ЛБС вглубь украинской территории.