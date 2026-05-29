Дружественные России страны даже не думают покидать Киев – военный укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
29.05.2026 23:30
  (Мск) , Киев
Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве якобы потому, что боится попасть по посольствам дружественных стран, которые расположены в непосредственной близости.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский военный аналитик, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Слова Шойгу, что призывы Кремля к дипломатическим миссиям покинуть Киев якобы являются вполне серьезными и осознанными. Это о чем, с военной точки зрения?», – спросила ведущая.

«Это словесный понос самого Шойгу. И, соответственно, на него реагируют именно как на словесный понос. Я отмечу: посольство Китая находится в нескольких сотнях метров от центра принятия решений в Киеве.

Посольство Ирана, которое аналогично находится в нескольких сотнях метрах от центра принятия решений. Посольство Узбекистана аналогично находится в 300 метрах от центра принятия решений», – ответил Снегирев.

«Эти все страны входят в так называемый ШОС. Так вот, ни одна из этих стран, дружественных к Российской Федерации, причем речь идет о ключевых торговых партнерах, военно-политических партнерах, не покинула территорию Украины. Все дипломаты на местах.

А это и политический, и военный, и экономический сигнал Российской Федерации, в первую очередь, от стран, с которыми Российская Федерация поддерживает дружеские отношения», – ехидно добавил он.

