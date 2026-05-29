«Коноплю уже не вернуть. Мои друзья-ветераны заканчивают жизнь в петле» – инструктор ВСУ
Ветераны ВСУ оказываются полностью брошены своим государством, скатываются и заканчивают жизнь самоубийством.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я просто видел, как нас набирали с самого начала, с набора, как мы начинали, чем это все закончилось. Кому мы остались нужны? Я это все прекрасно видел, прочувствовал.
Кто из пацанов как закончил? Не каждого убили на войне. Кто-то повесился дома. Костя Конопля, царство ему небесное», – вспоминал Черный.
«А один из самых крутых там, по какой-то случайности попал в тюрьму, повесился там, вот у меня тоже есть такой знакомый. Хорошие воины, а потом оказалось, что они вообще не виноваты в произошедшем, а его уже не вернуть.
И вот про мотивацию – я даже не знаю. У меня конкретно мотивация была за то, чтобы мне не было стыдно перед теми пацанами, с которыми я начинал», – подытожил ВСУшник.
