Китай скоро откажется от российской нефти, а сможет ли Россия – от китайских автомобилей

Елена Острякова.  
29.05.2026 18:31
  (Мск) , Москва
Об этом китаист Николай Вавилов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Технологии им наши уже не нужны, как было при СССР. Им скоро не нужна будет наша нефть. Это объективный анализ. Они уходят в автаркию. Они понимают, что импортируемая нефть заставляет их играть по чужим правилам. Они пытаются создать ветряки, солнечную энергию и много чего еще», – сказал Вавилов.

С другой стороны, в России Китай уже проник во все сферы экономики и уже обогнал ЕС по объему импорта.

«Студенты едут в Китай покупать китайские машины. Машина китайская лучше любой пропаганды. Тебе говорят, что Китай отсталый, а человек едет на китайской машине и видит, что Китай уже это сделал.

И это лучше, чем, если бы китайцы купили один из центральных каналов России и каждый день там говорили, какие они замечательные и как хотят добра. Их месседж – это конкретная материальная сторона вопроса», – сказал Вавилов.

