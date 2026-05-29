Когда Россия детей увозит в тыл подальше от украинских обстрелов – то это в риторике Киева «кража и культурный геноцид», а когда их убивает украинский беспилотник, то это «будущие дроноводы» и враги.

Об этом в своём видеоблоге заявила беглая журналист-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Остаётся очень важный вопрос, который не имеет параллели в российском поведении. Вот, Старобельск – там погибли украинские граждане, украинские дети. С точки зрения того, что говорит Украина. Зеленский же говорит: границы 1991 года. Как можно воевать до границ 1991 года и зачем теоретически хотеть вернуться до этих границ, когда это те самые дети. Если их увозят в тыл, чтобы по ним не прилетал украинский беспилотник случайно, то про них говорят, что это дети, которых украла Россия и совершила культурный геноцид. А когда к этим детям прилетает украинский беспилотник, то оказывается, что это были не то будущие дроноводы, не то какие-то неполноценные люди», – горько иронизировала Латынина.

«Короче говоря, они, получается, такие квантовые дети – что когда они живы, то это украинские граждане, которых надо освободить, а когда их убил украинский беспилотник, получается, что это будущие российские дроноводы», – недоумевала иноагент.

