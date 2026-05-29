Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К анонсированным Россией новым ударам по Киеву нужно отнестись серьёзно – эвакуироваться из города придётся не только западным посольствам, но и бандеровской верхушке.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я ожидаю, что они доведут дело до конца, и сделают Киев непригодным для жизни иностранных дипломатов, военных, и бывших сотрудников разведки», – сказал Джонсон.

Он считает, что и украинское правительство будет вынуждено эвакуироваться во Львов. Страны Европы, пока что отказывающие переносить свои посольства из Киева, просто не осознают серьёзности ситуации.

«Это способ поразить европейские цели на территории Украины. Это промежуточной шаг перед полномасштабной эскалацией», – сказал Джонсон.

Он обратил внимание, что «Стармер и Макрон в последнее время стали вести себя менее воинственно».

Зато агрессивный настрой сохраняют представители «младоевропейцев».